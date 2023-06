Čína podporuje Rusko v snahe urovnania situácie po vzbure vagnerovcov

Moskva/Peking 25. júna (TASR) - Peking podporil snahy Moskvy o stabilizáciu situácie po pokuse o vzburu súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti veleniu ruskej armády. V nedeľu to vyhlásilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čínska strana vyjadrila podporu predstaviteľom Ruskej federácie v súvislosti so stabilizáciou situácie po udalostiach z 24. júna a Moskvu tiež uistila, že má záujem o posilnenie jednoty a prosperity Ruska," uviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu dodalo, že Čína podporuje Rusko pri ochrane jeho národnej stability, no vzburu vagnerovcov označilo za "vnútornú záležitosť Ruska".



AFP pripomína, že v nedeľu sa v Pekingu uskutočnilo aj stretnutie čínskeho ministra zahraničných vecí Čchin Kanga s námestníkom šéfa ruskej diplomacie Andrejom Rudenkom. Diskutovali o "medzinárodných a regionálnych otázkach spoločného záujmu".



Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydal sa smerom k Moskve. V sobotu večer sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.