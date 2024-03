Čína podporuje zmysluplné kroky BR OSN súvisiace s vojnou v Gaze

Peking 22. marca (TASR) - Čína podporuje kroky Bezpečnostnej rady (BR) OSN na ukončenie bojov v Pásme Gazy. Oznámilo to v piatok čínske ministerstvo zahraničných vecí, pričom neuviedlo, či Peking podporí návrh rezolúcie Spojených štátov o okamžitom prímerie v Gaze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Čína podporuje Bezpečnostnú radu v čo najskoršom prijímaní ďalších zodpovedných a zmysluplných krokov zameraných na nepoľavujúce snahy o ukončenie bojov v Gaze čo možno najskôr," uviedol hovorca čínskej diplomacie Lin Ťien.



Spojené štáty by mali v piatok predložiť v BR OSN návrh rezolúcie, ktorá hovorí o potrebe okamžitého prímeria v Gaze. Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vlani v októbri USA opakovane používali právo veta v BR OSN a blokovali rezolúcie vyzývajúce na okamžité prímerie. Naposledy ho využili koncom februára.



Americkí predstavitelia odvtedy pracovali na alternatívnom texte rezolúcie, ktorý sa zameriava na podporu diplomatických snách a šesťtýždňové prímerie výmenou za prepustenie rukojemníkov. Podľa AFP, ktorá nahliadla do textu, však rezolúcia explicitne nevyzýva na prímerie, ale poukazuje na jeho nevyhnutnosť.



Hovorca čínskej diplomacie v piatok reagoval vyhýbavo na otázku, či Peking túto rezolúciu podporí. "Medzinárodne spoločenstvo očakáva, že Bezpečnostná rada si bude dôrazne plniť svoje povinnosti," uviedol Lin.



"Pri palestínsko-izraelskej záležitosti musíme rešpektovať dejiny a fakty, počúvať a rešpektovať pozíciu a hlas väčšiny arabských krajín a čo najskôr realizovať prímerie a ukončenie bojov," uviedol Lin s tým, že Čína podľa toho hodnotí kroky, ktoré prijíma BR OSN.