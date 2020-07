Čína pohrozila Británii odplatou za kroky v prospech Hongkončanov

Londýn 23. júla (TASR) – Čína dnes kritizovala nové opatrenie britskej vlády, ktoré uľahčí občanom Hongkongu získanie občianstva Spojeného kráľovstva. Peking to označil za porušenie medzinárodného práva a zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny, informovala agentúra Reuters.



„Britská vláda svojím konaním vážne porušila záväzky Británie, keďže zasahuje do vnútorných záležitostí Číny a porušuje medzinárodné právo i základné normy medzinárodných vzťahov," uvádza sa vo vyhlásení čínskeho veľvyslanectva v Londýne.



Ambasáda hrozí, že ak nedôjde k náprave, reakcia Číny bude nekompromisná.



Britská vláda v stredu vyhlásila, že od januára 2021 zavedie nový druh víz, ktorý obyvateľom Hongkongu umožní získať britské občianstvo.



Obyvatelia Hongkongu so statusom zahraničných britských občanov, budú môcť v Spojenom kráľovstve žiť, pracovať alebo študovať. Po piatich rokoch pobytu budú môcť požiadať o trvalý pobyt a o ďalších 12 mesiacov budú mať nárok na získanie britského občianstva.



Zmenu v imigračných pravidlách, ktorá by mohla umožniť takmer trom miliónom Hongkončanov usadiť sa v Británii, ohlásila britská vláda po tom, ako Čína prijala sporný zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Ten zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov zákon o národnej bezpečnosti v praxi obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.