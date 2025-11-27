< sekcia Zahraničie
Čína pohrozila Japonsku, že bude musieť zaplatiť bolestivú cenu
Taiwanská vláda odmieta územné nároky Pekingu s tým, že iba obyvatelia ostrova môžu rozhodovať o svojej budúcnosti.
Autor TASR
Peking 27. novembra (TASR) - Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok pohrozilo Japonsku, že bude musieť zaplatiť „bolestivú cenu“, ak v súvislosti s Taiwanom prekročí stanovené línie. Ide o reakciu na japonské plány rozmiestniť rakety na ostrove Jonaguni asi 100 kilometrov od taiwanského pobrežia. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
„Ľudová oslobodzovacia armáda (Číny) má silné kapacity a spoľahlivé prostriedky na porazenie akéhokoľvek invázneho nepriateľa. Ak sa japonská strana odváži prekročiť čiaru čo i len o pol kroka, privodí si problémy a zaplatí bolestivú cenu,“ povedal hovorca ministerstva Ťiang Pin.
Tieto vyjadrenia prišli uprostred najhoršej diplomatickej krízy medzi týmito dvoma krajinami v posledných rokoch. Japonská premiérka Sanae Takaičiová tento mesiac vyhlásila, že hypotetický čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia.
Japonský minister obrany Šindžiró Koizumi v nedeľu uviedol, že plány na rozmiestnenie rakiet zem-vzduch stredného doletu na vojenskej základni na Jonaguni „neustále napredujú“. Japonský ostrov leží asi 110 km východne od Taiwanu.
Čínske ministerstvo obrany „riešenie taiwanskej otázky“ označilo za čínsku záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s Japonskom, ktoré ovládalo Taiwan od roku 1895 až do konca druhej svetovej vojny v roku 1945.
„Japonsko sa nielenže hlboko nezamyslelo nad svojimi závažnými zločinmi agresie a koloniálnej vlády na Taiwane, ale namiesto toho ... sa zaoberá ilúziou vojenskej intervencie v Taiwanskom prielive,“ povedal hovorca Ťiang Pin na pravidelnom brífingu.
Taiwanská vláda odmieta územné nároky Pekingu s tým, že iba obyvatelia ostrova môžu rozhodovať o svojej budúcnosti. Taiwanský prezident Laj Čching-te tento týždeň predstavil plány na vynaloženie dodatočných 40 miliárd dolárov na obranu v nasledujúcich ôsmich rokoch.
„Ľudová oslobodzovacia armáda (Číny) má silné kapacity a spoľahlivé prostriedky na porazenie akéhokoľvek invázneho nepriateľa. Ak sa japonská strana odváži prekročiť čiaru čo i len o pol kroka, privodí si problémy a zaplatí bolestivú cenu,“ povedal hovorca ministerstva Ťiang Pin.
Tieto vyjadrenia prišli uprostred najhoršej diplomatickej krízy medzi týmito dvoma krajinami v posledných rokoch. Japonská premiérka Sanae Takaičiová tento mesiac vyhlásila, že hypotetický čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia.
Japonský minister obrany Šindžiró Koizumi v nedeľu uviedol, že plány na rozmiestnenie rakiet zem-vzduch stredného doletu na vojenskej základni na Jonaguni „neustále napredujú“. Japonský ostrov leží asi 110 km východne od Taiwanu.
Čínske ministerstvo obrany „riešenie taiwanskej otázky“ označilo za čínsku záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s Japonskom, ktoré ovládalo Taiwan od roku 1895 až do konca druhej svetovej vojny v roku 1945.
„Japonsko sa nielenže hlboko nezamyslelo nad svojimi závažnými zločinmi agresie a koloniálnej vlády na Taiwane, ale namiesto toho ... sa zaoberá ilúziou vojenskej intervencie v Taiwanskom prielive,“ povedal hovorca Ťiang Pin na pravidelnom brífingu.
Taiwanská vláda odmieta územné nároky Pekingu s tým, že iba obyvatelia ostrova môžu rozhodovať o svojej budúcnosti. Taiwanský prezident Laj Čching-te tento týždeň predstavil plány na vynaloženie dodatočných 40 miliárd dolárov na obranu v nasledujúcich ôsmich rokoch.