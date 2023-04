Čína pokračuje pri Taiwane vo vojenskom cvičení

Tchaj-pej 10. apríla (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že v blízkosti výsostných vôd ostrova sa pohybuje 11 čínskych vojnových lodí a vo vzduchu zaregistrovalo 59 bojových lietadiel. Ide o súčasť manévrov "Spojený ostrý meč", ktoré pokračujú už tretí deň. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Čínske velenie východného bojiska pokračuje vo vojenských cvičeniach okolo Taiwanu", uviedlo ministerstvo.



Peking potvrdil, že jeho bojové lietadlá s "ostrou muníciou" podnikli v pondelok pri Taiwane "simulované útoky" a že do prebiehajúcich cvičení bola zapojená aj lietadlová loď Shandong.



"Niekoľko sérií stíhačiek H-6K nesúcich ostrú muníciu... vykonalo niekoľko vĺn simulovaných útokov na dôležité ciele na ostrove Taiwan," uviedla štátna televízia CCTV.



Americké námorníctvo uviedlo, že jeho torpédoborec USS Milius s riadenými strelami v pondelok preplával vodami v okolí Spratlyho ostrovov. Toto teritórium Peking považuje za svoje výsostné vody.



"Táto operácia so slobodou plavby potvrdila práva, slobody a zákonné využívanie mora," uviedlo námorníctvo. Milius potom "opustil oblasť nadmerných nárokov (Číny) a pokračoval v operáciách v Juhočínskom mori", dodalo. Podľa vyhlásenia sa loď plavila do vzdialenosti 12 námorných míľ od útesu Mischief - asi 1400 kilometrov od južného cípu Taiwanu.