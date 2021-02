Čínska polícia rozbila gang falšovateľov vakcín proti COVID-19

Peking 2. februára (TASR) – Čínska polícia zatkla vyše 80 ľudí, ktorí vyrábali falošné vakcíny proti ochoreniu COVID-19. S odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Gang plnil ampulky fyziologickým (soľným) roztokom a následne ich predával ako vakcíny proti covidu. Polícia jeho aktivity vyšetrovala od vlaňajšieho septembra.



Razie voči falšovateľom vykonala na viacerých miestach v metropole Peking, ako aj v mestách v provinciách Ťiang-su a Šan-tung ležiacich na východe Číny. Pri zásahoch zaistila vyše 3000 falošných vakcín.



Úrady nezverejnili, koľko falošných vakcín gang predal, polícia však informovala, že vypátrala, kam sa tieto očkovacie látky dostali, informovala čínska agentúra Sinchua.



Vakcínu proti COVID-19 vyvinutú čínskou firmou Sinopharm schválili ešte v decembri čínske regulačné úrady na všeobecné použitie. Z klinických štúdií síce nezverejnili podrobné údaje, verejnosť však uisťujú o bezpečnosti a účinnosti očkovacej látky.



Očkovacia kampaň v krajine sa pritom zintenzívňuje, keďže Čína by chcela ešte do čínskeho lunárneho Nového roka – pripadajúceho na 12. február – stihnúť zaočkovať 50 miliónov ľudí, pripomína AFP.



Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan, následne sa rozšíril do celého sveta. V samotnej Číne v súvislosti s pandémiou obvinili tisíce ľudí z rôznych zločinov vrátane šírenia fám, zatajovania nákazy či nedodržiavania bezpečnostných pokynov.