Čína: Pomocou od USA sa Taiwan dostal do nebezpečnej situácie

Peking 24. apríla (TASR) - Čína vydala v stredu vyhlásenie, v ktorom uviedla, že americká vojenská pomoc pre Taiwan "zvýšila nebezpečenstvo konfliktu" v Taiwanskom prielive. Vyjadrenie prišlo po tom, ako americký Kongres vyčlenil na vojenskú podporu pre Taiwan približne 7,7 miliárd eur. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Čína odsúdila balík vojenskej pomoci, ktorý Spojené štáty schválili na posilnenie taiwanskej armády a uviedla, že sa tak ostrovný štát Taiwan dostal do "nebezpečnej situácie."



"Chcem zdôrazniť, že posilnenie vojenských väzieb medzi Spojenými štátmi a Taiwanom neprinesie Taiwanu bezpečnosť," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin a dodal, že to len zhorší napätie a riziko konfliktu v prielive.



Americký Senát v utorok schválil vojenskú pomoc pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan vo výške takmer 90 miliárd eur. Schváleniu predchádzali dlhé mesiace debát o tom, do akej miery by sa mali USA zapájať do zahraničných vojenských konfliktov. Taiwan dostane vojenskú pomoc od USA, lebo mu hrozí invázia zo strany Číny; tá si nárokuje celý ostrov ako svoje územie a hrozí, že v prípade potreby použije silu.



Čínsky úrad pre záležitosti Taiwanu uviedol, že táto pomoc "vážne porušuje americké záväzky voči Číne" a robí z taiwanskej Demokratickej pokrokovej strany "bábku zahraničných síl na ovládnutie Číny".



Taiwanský prezident Laj Čching-te v utorok počas návštevy delegácie amerického Kongresu uviedol, že balík pomoci posilní vzdor jeho krajiny voči autoritárskemu režimu. Tchaj-pej podpísal aj niekoľko miliardovú zmluvu na kúpu najnovších amerických stíhačiek F-16V, bojových tankov M1 Abrams a raketových systémov HIMARS.