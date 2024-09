Čína ponúka Afrike vyše 45 miliárd eur a sľubuje pracovné miesta

Peking 5. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok zaviazal, že zintenzívni čínsku podporu Afrike, najrýchlejšie rastúcemu kontinentu, s novým finančným balíkom vo výške viac ako 45 miliárd eur a s pomocou ďalších iniciatív v oblasti infraštruktúry. To by malo viesť k vytvoreniu najmenej jedného milióna pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Peking by sa chcel odkloniť od financovania veľkých infraštruktúrnych projektov a namiesto toho sa zamerať na predaj pokročilých a ekologických technológií, do ktorých čínske firmy výrazne investovali, rozvojovým ekonomikám.



Napriek tomu Si Ťin-pching povedal delegátom z viac ako 50 afrických krajín, že druhá najväčšia ekonomika sveta zrealizuje 30 infraštruktúrnych projektov na celom kontinente bohatom na nerastné zdroje a ponúkne mu finančnú pomoc vo výške 360 miliárd jüanov (45,77 miliardy eur).



"Čína je pripravená prehĺbiť spoluprácu s Afrikou v priemysle, poľnohospodárstve, infraštruktúre, obchode a investíciách," povedal Si Ťin-pching delegátom na veľkom čínsko-africkom samite v Pekingu.



Vyzval pritom na vytvorenie "siete medzi Čínou a Afrikou s prepojeniami medzi pevninou a morom a na koordinovaný rozvoj". Čínskym dodávateľom pritom povedal, aby sa vrátili na tzv. čierny kontinent po zrušení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré narušili jeho plány.



Čína minulý rok schválila pôžičky Afrike v hodnote 4,61 miliardy USD (4,17 miliardy eur).



Si Ťin-pching na samite povedal, že 210 miliárd CNY zo sľúbených financií bude vyplatených prostredníctvom úverových liniek a najmenej 70 miliárd CNY budú nové investície čínskych spoločností, pričom menšie sumy budú poskytnuté prostredníctvom vojenskej pomoci a iných projektov.



Samit Fóra o spolupráci medzi Čínou a Afrikou, ktorý sa tento rok konal v Pekingu, načrtáva trojročný program pre Čínu a Afriku. Okrem 30 projektov rozvoja infraštruktúry je "Čína pripravená spustiť 30 projektov čistej energie v Afrike". Peking ponúka spoluprácu v oblasti jadrovej technológie a riešenie energetického deficitu, ktorý brzdí snahy o industrializáciu.



Čínsky líder však nezopakoval svoj sľub z fóra v Dakare v roku 2021, že ázijský gigant nakúpi africký tovar v hodnote 300 miliárd USD. Zaviazal iba jednostranne rozšíriť prístup Afriky na svoj trh.



Analytici upozorňujú, že tzv. fytosanitárne pravidlá Pekingu pre prístup na trh sú príliš prísne, takže Čína nie je schopná splniť tento sľub.



"Sme pripravení pomôcť pri rozvoji africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu a prehĺbiť logistiku a finančnú spoluprácu v prospech transregionálneho rozvoja v Afrike," dodal Si Ťin-pching.



(1 EUR = 7,8648 CNY; 1 EUR = 1,105 USD)