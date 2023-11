Čína ponúka bezvízové cestovanie pre Francúzov, Nemcov či Talianov

Peking 24. novembra (TASR) - Čína v piatok oznámila, že dočasne zruší vízovú povinnosť pre občanov Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Španielska a Malajzie. Tento krok je motivovaný snahou podporiť cestovný ruch po pandémii koronavírusu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Občania spomenutých krajín budú môcť od 1. decembra do 30. novembra budúceho roka vstúpiť do Číny v súvislosti s obchodnými aktivitami, cestovným ruchom, návštevou príbuzných či priateľov na pobyt do 15 dní a nebudú potrebovať víza, oznámilo v piatok čínske ministerstvo zahraničných vecí.



Čína v uplynulých mesiacoch podniká kroky zamerané na sektor cestovného ruchu vrátane obnovenia medzinárodných leteckých liniek. Počas predchádzajúcich troch rokov prísnych protipandemických opatrení takmer úplne uzavrela svoje hranice pre zvyšok sveta, pripomína Reuters.



Vláda v Pekingu sa tiež snaží o zlepšenie svojho imidžu vo svete po nezhodách s množstvom západných krajín o rôznych otázkach vrátane ochorenia COVID-19, ľudských práv, Taiwanu a obchodu. V nedávnom prieskume inštitútu Pew Research Center v 24 krajinách malo celkovo až 67 percent dospelých respondentov negatívny pohľad na Čínu. Viac než polovica opýtaných uviedla, že Čína sa mieša do záležitostí iných krajín a neberie ohľad na záujmy iných.



"Toto rozhodnutie uľahčí cestovanie do Číny mnohým nemeckým občanom v bezprecedentnom rozsahu," uviedla nemecká veľvyslankyňa v Číne Patricia Florová na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Zároveň vyjadrila nádej, že čínska vláda rozšíri bezvízový režim pre všetky členské štáty EÚ.



Ako však dodala, bezvízové cestovanie pre čínskych občanov do Nemecka by bolo možné len v tom prípade, ak by sa na tom zhodli všetci členovia Schengenskej dohody, píše Reuters.