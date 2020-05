Čína ponúka farmárom peniaze, ak sa vzdajú chovu exotických zvierat

Peking 19. mája (TASR) - Čínska vláda ponúka farmárom finančnú hotovosť za to, že sa vzdajú chovu exotických zvierat. Narastá totiž tlak, aby Peking zasahoval proti ilegálnemu obchodu s divými zvieratami, ktorému sa pripisuje vina za vypuknutie nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Čínske úrady prvýkrát prisľúbili, že vyplatia chovateľov exotických zvierat - snažia sa tak odstrániť zakorenený zvyk, oznámili aktivisti za práva zvierat.



Čína v posledných mesiacoch zakázala predaj divých a exotických zvierat na konzumáciu a ako dôvod uviedla riziko prenosu chorôb na ľudí, ale stále je povolené obchodovanie na iné účely vrátane výskumu a tradičnej medicíny.



Smrtiaci koronavírus - prvýkrát hlásený v stredočínskom meste Wu-chan - sa podľa všeobecného názoru preniesol z netopierov na ľudí a následne sa rozšíril do celého sveta.



Dve stredočínske provincie už načrtli podrobnosti programu na vyplatenie peňazí farmárom, čo im má pomôcť v prechode na iné možnosti živobytia.



Provincia Chu-nan v piatok predstavila systém odškodnenia, ktorým chce presvedčiť chovateľov, aby prešli na chov iných domácich zvierat alebo na produkciu čaju a bylinkových liečiv.



Úrady ponúkajú 120 jüanov (približne 16 eur) za kilogram kobry, koralovky retiazkovej či štrkáča, pričom za kilogram potkana bambusového dávajú 75 jüanov (10 eur).



Cibetka - zviera, ktoré podľa presvedčenia odborníkov prenieslo SARS (ťažký akútny respiračný syndróm) na ľudí a pred takmer dvoma desaťročiami spôsobilo epidémiu iného koronavírusu - má cenu 600 jüanov (78 eur).



Susedná provincia Ťiang-si takisto zverejnila dokumenty s plánmi, ktoré majú pomôcť farmárom zbaviť sa exotických zvierat a zaistiť im finančnú podporu.



Štátny denník v tejto provincii Jiangxi Daily minulý týždeň informoval, že provincia má vyše 2300 takýchto oprávnených chovateľov a väčšina z nich chová zvieratá na konzumáciu.



Ich zvieratá majú hodnotu približne 1,6 miliardy jüanov (207,6 milióna eur), napísal denník.



Obe provincie, Chu-nan a Ťiang-si, susedia s provinciou Chu-pej, kde sa koronavírus prvýkrát koncom decembra objavil.



Organizácia na ochranu práv zvierat Humane Society International (HSI) uviedla, že provincie Chu-nan a Ťiang-si sú "hlavnými provinciami na chov týchto zvierat", pričom Ťiang-si zažíva rýchly rozmach tohto obchodu - predovšetkým posledných desať rokov.



Príjmy z chovu dosiahli v roku 2018 výšku desať miliárd jüanov (1,3 miliardy eur), dodala organizácia HSI.



Uviedla tiež, že podobné plány by mali čínske úrady predstaviť po celej krajine.