Čína ponúka odmeny za odhalenie pašerákov, ktorí prevádzajú nakazených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Peking 18. februára (TASR) - Viaceré mestá na juhu Číny ponúkajú vysoké finančné odmeny za odhalenie pašeráckych gangov, ktoré prevádzajú z Hongkongu do zvyšku Číny osoby nakazené koronavírusom. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Cestujúci z Hongkongu musia po príchode do iných oblastí Číny absolvovať povinnú karanténu. V pondelok však boli na covid pozitívne testované štyri osoby, ktoré na čínske územie vstúpili nelegálne a nepodstúpili stanovenú izoláciu.Polícia v meste Chuej-čou nachádzajúcom sa neďaleko hranice s Hongkongom uviedla, že chce "" na boj proti prevádzačom, ktorí svojou činnosťou pomáhajú pri šírení nákazy.," oznámili miestne úrady. Dodali tiež, že odmeny v rozličnej výške sa budú týkať i prípadov nahlásenia pašeráckych lodí či organizovania nelegálneho prechodu hraníc.Podobné odmeny vypísali aj v najmenej piatich ďalších čínskych mestách.V stredočínskej provincii Chu-nan zistili tento týždeň dva pozitívne prípady covidu, pričom tamojšia polícia uviedla, že išlo o osoby, ktoré do Číny "". Tieto osoby momentálne vyšetrujú príslušné bezpečnostné orgány.Ďalšie dve takéto osoby odhalili v utorok v provincii Kuang-tung na juhu Číny - hranice prekročili v pondelok.Hongkonské médiá uvádzajú, že do pevninskej Číny bolo v posledných dňoch cez jedno z miest v provincii Kuang-tung prepašovaných 15 osôb.Hongkong, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, v súčasnosti zažíva doposiaľ najhoršiu vlnu šírenia koronavírusu. V meste denne pribúdajú tisíce prípadov nákazy a nemocnice prestávajú zvládať nápor pacientov s covidom. Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval v tejto súvislosti regionálnu vládu v Hongkongu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zastavenie šírenia vysokonákazlivého variantu omikron.