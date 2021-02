Čína ponúkla svoje vakcíny štátom strednej a východnej Európy

Peking 9. februára (TASR) - Čína v utorok ponúkla krajinám strednej a východnej Európy dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a vyzvala na ďalšiu spoluprácu. Uviedla to agentúra DPA.



Krajina je pripravená na spoluprácu v oblasti vakcín, uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching počas on-line summitu so 17 krajinami strednej a východnej Európy, informovala agentúra Sinchua.



Podľa prezidenta Srbsko už dostalo jeden milión dávok čínskej vakcíny a Maďarsko o ich dodávke podpísalo dohodu s čínskym výrobcom. Čo sa týka ostatných krajín regiónu, Čína by aktívne skúmala podobné príležitosti aj pre ne, dodal.



Uviedol tiež, že otvorenosť je kľúčom k trvalým vzťahom.



Peking v posledných rokoch investoval miliardy eur do infraštruktúry na juhu a východe Európy, za čo bol kritizovaný napríklad zo strany Európskej únie, ktorá to označila za pokus o rozšírenie čínskeho vplyvu a rozdelenie Európy.