Čína popiera vytváranie nátlaku na iné krajiny kvôli mierovému summitu

Peking 3. júna (TASR) - Čína v pondelok odmietla obvinenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že sa snaží zabrániť účasti iných krajín na plánovanom mierovom summite o vojne na Ukrajine, ktorý sa bude konať tento mesiac vo Švajčiarsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj v nedeľu v prejave na bezpečnostnom fóre v Singapure obvinil Peking, že "tvrdo pracuje na tom, aby zabránil krajinám prísť na mierový summit" do Švajčiarska.



Ukrajina dúfa, že stretnutie jej pomôže získať širokú medzinárodnú podporu pre jej víziu podmienok potrebných na ukončenie vyše dva roky trvajúcej ruskej invázie. Minulý týždeň však Čína kritizovala konferenciu s tým, že by pre ňu bolo "náročné" zúčastniť sa, ak by sa na nej nezúčastnilo spojenecké Rusko.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že "postoj Číny je otvorený a transparentný a v žiadnom prípade nevyvíjame nátlak na ostatné krajiny".



"Postoj Číny k mierovým rokovaniam je čestný a spravodlivý. Nie je namierená proti žiadnej tretej krajine ani Švajčiarsku, ktoré hostí tento mierový summit," uviedla hovorkyňa Mao Ning.



Čína "verí, že by sa malo podporovať všetko úsilie, ktoré prispieva k mierovému riešeniu krízy," dodala hovorkyňa čínskeho ministerstva.



Peking trvá na to, že je neutrálnou stranou v prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Je však vystavený ostrej kritike zo strany Západu za svoje strategické partnerstvo s Ruskom. Spojené štáty obvinili Čínu, že podporuje najväčší rozvoj obranného priemyslu Ruska od čias Sovietskeho zväzu.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac navštívil Čínu, kde sa snažil o získanie väčšej čínskej podpory pre svoje vojenské úsilie. S čínskym lídrom Si Ťin-pchingom podpísali spoločné vyhlásenie o "novej ére", v ktorom zaujali opozíciu voči USA vo viacerých bezpečnostných záležitostiach.