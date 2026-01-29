< sekcia Zahraničie
Čína popravila 11 osôb odsúdených v kauze online podvodov
Rozsudok v prípade popravených vydali ešte v septembri 2025.
Autor TASR
Peking 29. januára (TASR) - V Číne vo štvrtok popravili 11 ľudí napojených na zločinecké gangy v Mjanmarsku. Medzi popravenými boli aj kľúčoví predstavitelia centier online podvodov, ktoré od používateľov internetu získavajú peniaze prísľubmi na ľúbostné vzťahy s neexistujúcimi osobami alebo na pochybné investície do kryptomien.
Ako informovala agentúra AFP, takéto centrá sa rozšírili po celej juhovýchodnej Ázii vrátane pohraničných oblastí Mjanmarska. Pôvodne sa zameriavali na čínskych používateľov internetu, teraz hľadajú svoje obete po celom svete. V centrách pracujú prevažne cudzinci - niektorí dobrovoľne, iní sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
Jedenásť ľudí, pochádzajúcich prevažne z klanu Ming, odsúdili na trest smrti za podvod, únos, násilie a vraždu. Ich aktivity spôsobili smrť 14 čínskych občanov a mnoho ďalších zranili, uviedli justičné orgány v Číne.
Rozsudok v prípade popravených vydali ešte v septembri 2025. Súd vtedy vyniesol tresty smrti aj pre ďalších päť osôb, avšak s dvojročným odkladom. Ďalších 23 podozrivých dostalo tresty odňatia slobody od piatich rokov po doživotie.
AFP uviedla, že tieto tresty sú súčasťou širšej ofenzívy čínskych úradov proti sieťam online podvodov, ktoré v rokoch 2015 - 2023 vygenerovali v prepočte viac ako 1,4 miliardy eur. Dôkazom týchto snáh čínskych úradov je aj nedávne vydanie čínskeho magnáta Čchena Č', obvineného z prevádzkovania podvodných centier, z Mjanmarska do Číny.
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vlani v apríli varoval, že odvetvie kybernetických podvodov sa šíri po celom svete, vrátane Južnej Ameriky, Afriky, Blízkeho východu, Európy a niektorých tichomorských ostrovov. OSN odhaduje, že v podvodných centrách pracujú stovky tisíc ľudí.
Ako informovala agentúra AFP, takéto centrá sa rozšírili po celej juhovýchodnej Ázii vrátane pohraničných oblastí Mjanmarska. Pôvodne sa zameriavali na čínskych používateľov internetu, teraz hľadajú svoje obete po celom svete. V centrách pracujú prevažne cudzinci - niektorí dobrovoľne, iní sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
Jedenásť ľudí, pochádzajúcich prevažne z klanu Ming, odsúdili na trest smrti za podvod, únos, násilie a vraždu. Ich aktivity spôsobili smrť 14 čínskych občanov a mnoho ďalších zranili, uviedli justičné orgány v Číne.
Rozsudok v prípade popravených vydali ešte v septembri 2025. Súd vtedy vyniesol tresty smrti aj pre ďalších päť osôb, avšak s dvojročným odkladom. Ďalších 23 podozrivých dostalo tresty odňatia slobody od piatich rokov po doživotie.
AFP uviedla, že tieto tresty sú súčasťou širšej ofenzívy čínskych úradov proti sieťam online podvodov, ktoré v rokoch 2015 - 2023 vygenerovali v prepočte viac ako 1,4 miliardy eur. Dôkazom týchto snáh čínskych úradov je aj nedávne vydanie čínskeho magnáta Čchena Č', obvineného z prevádzkovania podvodných centier, z Mjanmarska do Číny.
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vlani v apríli varoval, že odvetvie kybernetických podvodov sa šíri po celom svete, vrátane Južnej Ameriky, Afriky, Blízkeho východu, Európy a niektorých tichomorských ostrovov. OSN odhaduje, že v podvodných centrách pracujú stovky tisíc ľudí.