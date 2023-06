Čína poprela správy o svojich údajných špionážnych aktivitách na Kube

Peking 12. júna (TASR) - Čína v pondelok poprela obvinenia, že používa Kubu ako svoju špionážnu základňu. Americkú vládu a médiá kritizovala za zverejňovanie nekonzistentných informácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin označil údajné špionážne aktivity Číny na Kube za nepravdivé informácie. "V uplynulých dvoch dňoch sme videli, ako americká vláda a médiá zverejňujú obrovské množstvo nekonzistentných informácií... Je to prejav protirečivých Spojených štátov," uviedol Wang.



Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády cez víkend pre agentúru AP uviedol, že Čína vykonáva špionážne aktivity z Kuby a prinajmenšom od roku 2019 tam prevádzkuje špionážnu základňu. O nových špionážnych aktivitách Číny na Kube minulý týždeň informoval aj denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa tiež odvolával na predstaviteľov amerických úradov.



Námestník kubánskeho ministra zahraničných vecí Carlos Fernández de Cossio označil medializované správy za americké výmysly, ktoré majú odôvodniť desaťročia trvajúceho ekonomické embargo uvalené na Kubu. Dodal, že Kuba odmieta akúkoľvek zahraničnú vojenskú prítomnosť v Latinskej Amerike a v Karibiku.



Hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) vo štvrtok označil informácie denníka WSJ za nepresné. Dodal však, že Washington má "skutočné obavy" súvisiace so vzťahmi Číny a Kuby a pozorne ich monitoruje.



Spojené štáty podľa Wanga nemajú šancu vraziť klin medzi Čínu a Kubu. "Sme úprimnými priateľmi," povedal Wang.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa podľa médií tento týždeň pripravuje na návštevu Číny. Svoju februárovú plánovanú návštevu v Číne šéf americkej diplomacie zrušil po tom, ako bol nad Spojenými štátmi zostrelený údajný špionážny čínsky balón.



Wang uviedol, že nemá žiadne informácie o Blinekovej návšteve. V prípade jej uskutočnenia by išlo o prvú návštevu amerického ministra zahraničných vecí v Číne za uplynulých päť rokov, dodáva Reuters.