Čína poprela tvrdenia FBI o tajných policajných staniciach v USA

Washington 19. novembra (TASR) - Čína v piatok odmietla tvrdenia, že by na území USA prevádzkovala "tajné policajné stanice", informovala agentúra Reuters.



Šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray vo štvrtok v Senáte označil fungovanie nepovolených pracovísk čínskej polície na území USA za "veľmi znepokojujúce". "Vieme o existencii týchto staníc," vyhlásil Wray bez uvedenia podrobností o vyšetrovaní FBI. Povedal, že je "poburujúce", že sa čínska vláda pokúša o policajnú prítomnosť v Spojených štátoch, nakoľko tým porušuje ich suverenitu a obchádza štandardné procesy spolupráce orgánov činných v trestnom konaní.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone v reakcii na tieto tvrdenia uviedlo, že v USA nie sú žiadni čínski policajti. V krajine údajne pôsobia len dobrovoľnícke centrá, ktoré pomáhajú krajanom v zahraničí. "Pomáhajú čínskym občanom, ktorí potrebujú pomoc s prístupom na online platformu kvôli obnoveniu vodičských preukazov a s lekárskymi vyšetreniami na tento účel," uviedla čínska ambasáda, dodajúc, že USA by mali prestať robiť neodôvodnený mediálny rozruch okolo tejto záležitosti.



Španielska organizácia na ochranu ľudských práv Safeguard Defenders vydala v septembri správu, v ktorej skúmala činnosť údajných čínskych policajných staníc vo veľkomestách po celom svete, vrátane New Yorku. V dokumente sa uvádza, že Peking využíva tieto úrady na zhromažďovanie spravodajských informácií, sledovanie čínskej komunity a v prípade potreby na prinútenie jej členov k návratu do vlasti.