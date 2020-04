Čína poprela, že koronavírus sa začal šíriť z wuchanského laboratória

Na snímke kancelárska budova zmenená na dočasnú nemocnicu v meste Suej-fen-che v čínskej provincii Chej-lung-ťiang 10. apríla 2020. Rusko sa po tom, ako bolo z neho do Číny zavlečených už 409 prípadov ochorenia COVID-19, stalo pre Peking najväčším zahraničným zdrojom nákazy. Čínski občania, ktorí sa v Rusku momentálne nachádzajú, by sa preto podľa čínskeho denníka Global Times nemali vracať späť do vlasti. V čínskej provincii Chej-lung-ťiang, ktorá sa nachádza na hraniciach s Ruskom, bolo v pondelok 13. apríla 2020 potvrdených 79 prípadov zavlečenia ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový typ koronavírusu. Vo všetkých prípadoch išlo o občanov Číny, ktorí do provincie pricestovali z Ruska.