Čína poprela, že otestovala novú hypersonickú strelu

Peking 18. októbra (TASR) – Čína v pondelok poprela správu, že v auguste odpálila hypersonickú raketu. Peking tvrdí, že testoval vesmírnu loď schopnú opätovného použitia. Informovala o tom agentúra AFP.



Denník Financial Times (FT) v nedeľu napísal, že Čína otestovala hypersonickú strelu schopnú niesť jadrovú hlavicu, ktorá obletela Zem. Odvolal sa pritom na viaceré nemenované zdroje. Skúšobné odpálenie novej nadzvukovej zbrane sa podľa FT uskutočnilo v auguste.



Čína však v reakcii na článok prestížneho periodika uviedla, že správa bola nepresná a že išlo o test opakovane použiteľnej technológie, ktorá by mohla znížiť náklady na štart kozmických lodí.



„Podľa mojich vedomostí išlo o rutinný test kozmickej lode, ktorý sa používa na testovanie opakovane použiteľnej vesmírnej technológie," povedal novinárom hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.



Denník FT napísal, že raketový klzák vyniesla do vesmíru čínska nosná raketa Čchang-čeng, ktorú Peking bežne využíva pre iné súčasti svojho kozmického programu. Štarty týchto rakiet sú však spravidla oficiálne oznamované. Augustová skúška bola utajená.



Agentúra AFP pripomenula, že okrem Číny pracujú na vývoji vojenských nadzvukových technológií aj Spojené štáty, Rusko a ďalších minimálne päť krajín sveta.



Hypersonické strely môžu letieť až päťkrát rýchlejšie ako zvuk. V porovnaní s balistickými raketami sú síce pomalšie, nemajú však pevnú parabolickú dráhu letu, čo sťažuje ich odhalenie a zachytenie existujúcimi systémami protiraketovej obrany.