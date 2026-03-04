< sekcia Zahraničie
Čína posiela na Blízky východ vyslanca, má sprostredkovať mier
Čína je blízkym partnerom Iránu a tvrdí, že ho podporuje pri obrane svojej suverenity.
Autor TASR
Peking 4. marca (TASR) - Čína vyšle špeciálneho vyslanca na Blízky východ, aby tam sprostredkoval mier, oznámil v stredu čínsky minister zahraničných vecí Wang I. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Čína dôrazne vyzýva všetky strany..., aby sa čo najskôr vrátili k dialógu a rokovaniam, a zabránili ďalšej eskalácii napätia,“ vyhlásil čínsky minister.
Wang I v telefonáte s ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie princom Fajsalom bin Farhánom uviedol, že Čína „pošle osobitného vyslanca pre otázky Blízkeho východu do štátov regiónu na vyjednávanie“. Peking však vo svojom vyhlásení neozrejmil, ktoré krajiny tento vyslanec navštívi.
Čína je blízkym partnerom Iránu a tvrdí, že ho podporuje pri obrane svojej suverenity. Spojené štáty a Izrael, ktoré v sobotu spustili spoločnú operáciu proti Teheránu, vyzýva na zastavenie týchto útokov.
Šéf čínskej diplomacie v utorok v telefonáte s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom povedal, že Peking je proti vojenským údery na Irán a podporuje riešenie problémov prostredníctvom „dialógu a konzultácií“.
Irán v reakcii na údery USA a Izraelu podniká odvetné útoky na okolité štáty vrátane Saudskej Arábie, kde v utorok dronmi zasiahol komplex americkej ambasády v Rijáde.
„Čína dôrazne vyzýva všetky strany..., aby sa čo najskôr vrátili k dialógu a rokovaniam, a zabránili ďalšej eskalácii napätia,“ vyhlásil čínsky minister.
Wang I v telefonáte s ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie princom Fajsalom bin Farhánom uviedol, že Čína „pošle osobitného vyslanca pre otázky Blízkeho východu do štátov regiónu na vyjednávanie“. Peking však vo svojom vyhlásení neozrejmil, ktoré krajiny tento vyslanec navštívi.
Čína je blízkym partnerom Iránu a tvrdí, že ho podporuje pri obrane svojej suverenity. Spojené štáty a Izrael, ktoré v sobotu spustili spoločnú operáciu proti Teheránu, vyzýva na zastavenie týchto útokov.
Šéf čínskej diplomacie v utorok v telefonáte s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom povedal, že Peking je proti vojenským údery na Irán a podporuje riešenie problémov prostredníctvom „dialógu a konzultácií“.
Irán v reakcii na údery USA a Izraelu podniká odvetné útoky na okolité štáty vrátane Saudskej Arábie, kde v utorok dronmi zasiahol komplex americkej ambasády v Rijáde.