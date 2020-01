Čína posilnila opatrenia proti šíreniu vírusu

Wu-chan 26. januára (TASR) – Čína dnes rozšírila radikálne cestovné obmedzenia s cieľom zastaviť šírenie nového vírusu, ktorý si v krajine vyžiadal 56 životov a nakazil ďalších takmer 2000 ľudí. Spojené štáty a Francúzsko medzitým pripravovali evakuáciu svojich občanov z mesta, ktoré je ako epicentrum nákazy uzavretou zónou. Informovala o tom agentúra AFP.



Čína uzavrela viaceré oblasti v najviac postihnutej provincii Chu-pej vrátane jej metropoly Wu-chan v rámci bezprecedentnej operácie, ktorá sa dotkla desiatok miliónov ľudí v čase osláv lunárneho nového roka. Opatrenia sú zamerané na spomalenie šírenia respiračného ochorenia, ktoré podľa prezidenta Si Ťin-pchinga predstavuje vážnu hrozbu.



Nový koronavírus, ktorý dostal označenie 2019-nCoV, sa z Wu-chanu šíri po Číne, pričom prípady ochorení potvrdili v približne desiatke ďalších krajín, a to aj vzdialených ako Francúzsko, Austrália a Spojené štáty.



Ministerstvo zahraničných vecí USA dnes oznámilo, že zariaďuje let na evakuáciu pracovníkov svojho konzulátu vo Wu-chane, ako aj ďalších amerických občanov, ktorí uviazli v tomto meste.



Lietadlo pocestuje z Wu-chanu do San Francisca v utorok, uviedlo ministerstvo v e-maile Američanom v Číne s tým, že na palube bude "obmedzená" kapacita pre súkromných občanov.



Denník Wall Street Journal informoval, že dané lietadlo odvezie okolo 230 osôb, pričom vo Wu-chane sa podľa predpokladov nachádza asi 1000 amerických občanov.



Francúzska vláda a automobilka PSA predtým tiež uviedli, že pripravujú plány evakuácie zamestnancov a ich príbuzných z Wu-chanu, odkiaľ ich prevezú do mesta v susednej provincii, kde zostanú istý čas v karanténe.



Srí Lanka oznámila, že jej veľvyslanectvo v Pekingu podobne zvažuje opatrenia týkajúce sa občanov krajiny.



Ulice Wu-chanu boli dnes podľa AFP ešte prázdnejšie než predošlé dni po tom, ako vstúpili do platnosti nové obmedzenia zakazujúce vstup väčšiny áut na cesty v 11-miliónovej metropole, najväčšieho mesta v regióne strednej Číny.



Cestovanie začali obmedzovať aj v iných častiach krajiny. V Pekingu od dnes pozastavili medzimestskú autobusovú dopravu, susedné mesto Tchien-ťin v regióne severnej Číny avizovalo rovnaký zámer od pondelka.



Mesto Šan-tchou v juhočínskej provincii Kuang-tung dnes oznámilo svoje čiastočné uzavretie v podobe obmedzenia vstupu vozidiel a pozastavenia verejnej dopravy. Cestujúcich prichádzajúcich vlakmi skontrolujú a "vyzvú na návrat". Ide o prvé takéto opatrenia podniknuté mimo provincie Chu-pej.



Z poloautonómneho Hongkongu prišla medzitým správa o uzavretí obľúbených zábavných parkov Disneyland a Ocean Park po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s krízou.