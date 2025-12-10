< sekcia Zahraničie
Čína posilňuje elektronický dohľad v okolí Spratlyho ostrovov
Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Čína podľa amerického think tanku zmodernizovala systémy elektronického boja a sledovania na svojich základniach na Spratlyho ostrovoch. Cieľom je posilniť spravodajské schopnosti Pekingu v Juhočínskom mori, TASR o tom píše podľa webu o námorných technológiách navalnews.com
Satelitné snímky čínskych základní analyzoval americký inštitút Ázijská iniciatíva pre námornú transparentnosť (Asia Maritime Transparency Initiative - AMTI). Podľa neho na „veľkej trojke“ čínskych základní na útesoch Mischief, Subi a Fiery Cross pribudli radarové zariadenia, anténne polia a inštalácie pre elektronický boj.
„Tieto vylepšenia ukazujú, že hlavnou funkciou čínskych základní je poskytovať bezkonkurenčné spravodajské pokrytie Juhočínskeho mora, podporovať operácie čínskej pobrežnej stráže a námorníctva v čase mieru a umožniť Pekingu v prípade konfliktu napadnúť elektromagnetické spektrum využívané súpermi,“ uvádza analýza. Podľa nej ide o najvýznamnejšie zlepšenie za posledné dva roky.
Hoci sa väčšina nedávnej čínskej aktivity zameriava na elektromagnetické schopnosti, „Peking investuje aj do podporných zariadení pre zariadenia s väčším kinetickým potenciálom“. Posilnené delostrelecké pozície pozdĺž západnej a severnej časti útesu Mischief by mohli byť použité pre mobilné raketové odpaľovacie zariadenia alebo iné útočné zbrane. AMTI uviedla, že to súvisí s úsilím Vietnamu zrýchliť svoju vlastnú výstavbu na Spratlyho ostrovoch.
Komunistická Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more bez ohľadu na zásady námorného práva. Právny základ pre rozsiahle nároky Pekingu pritom vylúčilo rozhodnutie medzinárodného arbitrážneho tribunálu z roku 2016. Nároky tam majú aj Filipíny, Malajzia, Brunej a Vietnam, čo z regiónu robí možné ohnisko budúceho konfliktu.
Cez víkend čínske sily odpálili tri svetlice z útesu Subi smerom k filipínskemu hliadkovaciemu lietadlu. Minulý mesiac Spojené štáty dočasne nasadili na Filipíny bezpilotné lietadlá MQ-9A Reaper s dlhým doletom, aby posilnili námorný dohľad Filipín a zhromažďovania spravodajských informácií.
