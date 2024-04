Čína poskytne Hamasu a Fatahu priestor na rokovania o jednote

Peking 26. apríla (TASR) - Čína usporiada rokovania medzi militantným hnutím Hamas a sekulárnym Fatahom zamerané na palestínsku jednotu. V piatok to oznámil nemenovaný diplomat v Pekingu aj predstavitelia hnutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Predstaviteľ Fatahu pre Reuters potvrdil, že delegácia pod vedením Azzáma Ahmada už odcestovala do Číny. Tím Hamasu povedie predstaviteľ politického krídla hnutia Músá abú Marzúk a do Číny odletí neskôr v piatok.



Pôjde o prvú verejne známu návšteva delegácie Hamasu v Číne od začiatku vojny v Pásme Gazy. Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí sa diplomat Wang Kche-ťien v marci v Katare stretol s politickým vodcom Hamasu Ismáílom Haníjom.



"Podporujeme posilnenie autority palestínskej samosprávy a podporujeme všetky palestínske frakcie pri dosahovaní zmierenia a zvyšovaní solidarity prostredníctvom dialógu a konzultácií," uviedol na pravidelnom piatkovom brífingu hovorca čínskej diplomacie Wang Wen-pin bez potvrdenia nadchádzajúcej schôdzky.



Reuters píše, že Čína v poslednom čase preukázala rastúci diplomatický vplyv na Blízkom východe. Intenzívne podporuje aj Palestínčanov na medzinárodných fórach.



Čínu v uplynulých dňoch navštívil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý sa stretol aj s prezidentom Si Ťin-pchingom a ďalšími čínskymi predstaviteľmi. V Pekingu podľa svojich slov rokoval o tom, ako môže Čína zohrávať konštruktívnu úlohu v globálnych krízach vrátane Blízkeho východu.



Hamas kontroluje Pásmo Gazy a jeho bojovníci vlani v októbri zaútočili na juh Izraela, kde zabili približne 1160 ľudí a ďalších 253 uniesli. Izrael v odvete spustil vojenskú operáciu, ktorá si podľa Hamasom kontrolovaných úradov vyžiadala už vyše 34.000 obetí.



Hnutie Fatah prezidenta palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása spravuje časti okupovaného západného brehu Jordánu.



Obom súperiacim palestínskym frakciám sa dosiaľ nepodarilo urovnať svoje spory. Bojovníci Hamasu v krátkej vojne v roku 2007 hnutie Fatah vyhnali z Pásma Gazy. Washington sa voči zmieru medzi skupinami stavia opatrne, keďže podporuje Abbásovu palestínsku samosprávu a Hamas označuje ako teroristickú organizáciu.