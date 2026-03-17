Čína poskytne humanitárnu pomoc krajinám Blízkeho východu
Peking sa vo vojne na Blízkom východe snaží manévrovať medzi jej oboma stranami.
Autor TASR
Peking 17. marca (TASR) - Čína poskytne humanitárnu pomoc krajinám na Blízkom východe, ktoré zasiahli americké a izraelské útoky počas pokračujúcej vojny. Oznámil to v utorok hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Čína sa rozhodla poskytnúť núdzovú humanitárnu pomoc Iránu, Jordánsku, Libanonu a Iraku. Dúfame, že to pomôže zmierniť vážnu situáciu, ktorej čelia miestni obyvatelia,“ doplnil Lin Ťien.
Peking sa vo vojne na Blízkom východe snaží manévrovať medzi jej oboma stranami. Oficiálne vyzýva na prímerie a Irán na otvorenie Hormuzského prielivu, podľa amerických spravodajských služieb pravdepodobne chystá poskytnúť Teheránu finančnú pomoc, náhradné diely a komponenty pre rakety, uviedla minulý týždeň americká stanica CNN.
