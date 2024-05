Čína poskytne washingtonskej Zoo dve pandy veľké

Washington 30. mája (TASR) - Washingtonská zoo v stredu oznámila, že s čínskou vládou uzavrela novú dohodu, na základe ktorej majú byť do konca roka privezené dve pandy veľké. TASR informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AP.



"Táto historická chvíľa je pozitívnym dôkazom, že naša spolupráca s čínskymi kolegami má nevyvrátiteľný vplyv," uviedla predstaviteľka zoo Bradie Smithová.



Dvojročného samcs a rovnako starú samicu privezú do inštitútu Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute (NZCBI), ktorý je súčasťou zoo v americkom hlavnom meste. Jedno zo zvierat je príbuzné pánd, ktoré sa v tomto zariadení už v minulosti nachádzali.



Peking v rámci tzv. pandej diplomacie po celé desaťročia darúval pandy krajinám, s ktorými mal priateľské vzťahy. V súčasnosti ich však zoologickým záhradám poskytuje len na dočasné obdobie.



Ich počet v amerických zoologických záhradách klesá v dôsledku zníženia počtu takýchto dohôd, čo súvisí s diplomatickým napätím medzi Washingtonom a Pekingom. Tri pandy sa z washingtonskej zoo vlani v novembri vrátili späť do Číny.



Obe novo zapožičané pandy a ich prípadní potomkovia budú majetkom Čínu a všetky narodené mláďatá budú vrátené do Číny.



NZCBI bol založený v 70. rokoch minulého storočia a Už viac než päť desaťročí prevádzkuje aj program na ochranu pánd.