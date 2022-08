Čína pošle bojové lietadlá do Thajska na spoločné vojenské cvičenia

Bangkok 13. augusta (TASR) - Čínske vzdušné sily pošlú v nedeľu stíhacie lietadlá a bombardéry do Thajska na spoločné vojenské cvičenia. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AP.



Cvičenia sa budú konať na základni thajského kráľovského letectva na severe Thajska neďaleko hraníc s Laosom. Tieto manévre budú podľa čínskeho ministerstva obrany zahŕňať podporu zo vzduchu, útoky na pozemné ciele a rozmiestňovanie vojakov.



USA v súčasnosti v Indonézii spoločne s touto krajinou (Indonézia), Austráliou, Japonskom a Singapurom uskutočňujú najrozsiahlejšie cvičenia Super Garuda Shield od roku 2009, keď sa tieto spoločné manévre za účasti viacerých krajín konali po prvý raz, píše AP.



Spojené štáty a ich spojenci sú znepokojení nárastom vojenských aktivít Číny v ázijsko-tichomorskom regióne, pripomína AP. Tieto obavy sú súčasťou zvyšujúceho sa strategického a hospodárskeho súperenia medzi Washingtonom a Pekingom.



Zvýšené napätie medzi Pekingom a Tchaj-pejom vyvolala začiatkom augusta cesta predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwan.



Peking v reakcii na túto návštevu spustil v Taiwanskom prielive vojenské cvičenia, ktoré mali pôvodne trvať do nedele minulého týždňa, no napokon trvali až do tejto stredy.



Koordinátor Bieleho domu pre záležitosti Ázie a Tichomoria Kurt Campbell v piatok uviedol, že Čína reagovala na Pelosiovej návštevu prehnane.



Dodal, že americké námorníctvo v priebehu nasledujúcich týždňov usporiada cvičenie v Taiwanskom prielive zamerané na demonštráciu princípu slobody námornej dopravy.