Čína pošle do Pakistanu armádu kačíc na pomoc v boji s kobylkami

Peking 27. februára (TASR) - Čína plánuje poslať do Pakistanu armádu 100.000 kačíc na pomoc v boji proti obrovskému zamoreniu kobylkami. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Légiu vodných vtákov kŕmiacich sa kobylkami pošlú z východočínskej provincie Če-ťiang až potom, čo Pakistan najprv navštívi tím čínskych odborníkov, ktorý zhodnotí situáciu a odporučí presný postup proti invázii kobyliek. Tú označujú za najhoršiu za posledných vyše 20 rokov, napísali noviny Ningbo Evening News.



Čína nasadila kačice, ktorých prirodzenou potravou sú aj kobylky, do boja s podobnou záplavou vo svojom severozápadnom autonómnom regióne Sin-ťiang pred dvoma desaťročiami, údajne so značnou účinnosťou. Použitie kačíc je oveľa lacnejšie a oveľa menej škodlivé voči životnému prostrediu než použitie pesticídov, dodali noviny s odvolaním sa na výskumníka Lu Li-č'a z Úradu pre poľnohospodárske technológie v provincii Če-ťiang.



Kačky sú oveľa vhodnejšie pre túto úlohu než iná hydina, napríklad sliepky, dodal výskumník.



"Kačice sa rady držia v skupine, takže sa ľahšie zvládajú než sliepky," povedal Lu Li-č'. Kačka zároveň dokáže skonzumovať vyše 200 kobyliek denne, v porovnaní s len 70 kobylkami skonzumovanými sliepkami. "Kačky majú trojnásobnú bojovú schopnosť," doplnil informáciu.



Pakistan zaplavil roj kobyliek už vlani a zničil dopestovanú bavlnu; teraz ohrozuje úrodu pšenice.



Pakistanská vláda vyhlásila aj stav núdze. Kobylky minulý týždeň zničili úrodu vo veľkej poľnohospodárskej oblasti v provincii Pandžáb. "(Kobylky) Prichádzajú každé ráno okolo ôsmej a obžierajú úrodu. Nezastavia sa až do večera," povedal jeden z dotknutých roľníkov.



Pre mnohých farmárov znamená zničená úroda aj zničené živobytie.



Napätie je cítiť aj v susednej Indii, kde úrady nakúpili drony a špeciálne vybavenie na monitorovanie pohybu kobyliek. Dediny v hraničných provinciách Gudžarát a Radžastan sú považované za ohrozené.



Kobylky okrem Pakistanu vyčíňajú aj v Afrike. Núdzový stav pre ne vyhlásili v Somálsku. Problémy s inváziami majú tiež v Keni a Etiópii.



Africkým krajinám v boji s kobylkami prisľúbila finančnú pomoc vo výške pol milióna eur Európska komisia.