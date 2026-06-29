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Čína pošle Venezuele humanitárnu pomoc v hodnote 12,9 milióna eur
Čínske štátne médiá následne informovali, že v dôsledku zemetrasení vo Venezuele doposiaľ potvrdili smrť ôsmich čínskych občanov, pričom jeden je naďalej nezvestný.
Autor TASR
Peking 29. júna (TASR) - Čína pošle Venezuele humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov jüanov (približne 12,9 milióna eur) na odstránenie následkov zemetrasenia, oznámilo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čínska vláda poskytne Venezuele „núdzové dodávky humanitárnej pomoci na podporu záchranných prác po zemetrasení a obnovu po katastrofe“, uviedol na tlačovej konferencii hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Dodal, že Peking zároveň poskytuje Caracasu satelitné snímky postihnutých oblastí s cieľom podporiť záchranné práce.
„Čína je pripravená poskytnúť Venezuele ďalšiu podporu v závislosti od vývoja situácie,“ dodal.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok zaslal dočasnej venezuelskej líderke Delcy Rodríguezovej kondolenčný list, v ktorom uviedol, že Peking poskytne Caracasu pomoc pri odstraňovaní následkov katastrofy, ako aj pri obnove.
Čínske štátne médiá následne v pondelok informovali, že v dôsledku zemetrasení vo Venezuele doposiaľ potvrdili smrť ôsmich čínskych občanov, pričom jeden je naďalej nezvestný.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok a podľa údajov z nedele si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Nezvestných je podľa webovej stránky so zoznamom nezvestných osôb naďalej 46.628 ľudí.
Americký geologický úrad (USGS) tvrdí, že existuje 48 - percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.
Čínska vláda poskytne Venezuele „núdzové dodávky humanitárnej pomoci na podporu záchranných prác po zemetrasení a obnovu po katastrofe“, uviedol na tlačovej konferencii hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Dodal, že Peking zároveň poskytuje Caracasu satelitné snímky postihnutých oblastí s cieľom podporiť záchranné práce.
„Čína je pripravená poskytnúť Venezuele ďalšiu podporu v závislosti od vývoja situácie,“ dodal.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok zaslal dočasnej venezuelskej líderke Delcy Rodríguezovej kondolenčný list, v ktorom uviedol, že Peking poskytne Caracasu pomoc pri odstraňovaní následkov katastrofy, ako aj pri obnove.
Čínske štátne médiá následne v pondelok informovali, že v dôsledku zemetrasení vo Venezuele doposiaľ potvrdili smrť ôsmich čínskych občanov, pričom jeden je naďalej nezvestný.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok a podľa údajov z nedele si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Nezvestných je podľa webovej stránky so zoznamom nezvestných osôb naďalej 46.628 ľudí.
Americký geologický úrad (USGS) tvrdí, že existuje 48 - percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.