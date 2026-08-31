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Čína potrestala 10 osôb za šírenie falošných informácií o zosuve pôdy
Jednotlivé tresty sa podľa AFP môžu líšiť a siahať od pokuty po desať dní väzenia.
Autor TASR
Peking 31. augusta (TASR) - Čínske úrady uložili trest desiatim osobám obvineným z toho, že šírili na internete dezinformácie o smrteľnom zosuve pôdy na hranici s Nepálom, oznámila v pondelok tamojšia polícia. Agentúra AFP zdôrazňuje, že záchranári neustále pátrajú po stovkách nezvestných ľudí na hraničnom priechode na tibetskej strane, píše TASR.
Podľa vyhlásenia úradu pre kyberbezpečnosť spadajúceho pod čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti šírili títo desiati ľudia fámy, že počet nezvestných alebo mŕtvych osôb je oveľa vyšší, ako uvádzajú oficiálne čísla.
Jedna z týchto osôb na internete napríklad uviedla, že „správy hovoria o 1400 obetiach, ale v skutočnosti bolo predtým nahlásených 3000 nezvestných“, zatiaľ čo iná osoba vyhlásila, že v dôsledku zosuvu pôdy zahynulo v Číne viac ako 3000 ľudí, dodáva sa vo vyhlásení.
Jednotlivé tresty sa podľa AFP môžu líšiť a siahať od pokuty po desať dní väzenia. Úrady však nešpecifikovali, aký trest bol každej osobe udelený.
Vyhlásenie čínskych orgánov prišlo v čase, keď záchranári v Nepále aj Tibete pokračujú v pátracích operáciách po tom, ako tento región minulý týždeň postihli ničivé povodne. V Nepále si doposiaľ vyžiadali najmenej 903 mŕtvych a 4247 ľudí zostáva nezvestných.
Čínske štátne médiá ešte v nedeľu potvrdili, že v Tibete, kde zosuv pôdy zničil oblasť s rozlohou približne 0,7 štvorcového kilometra, zahynulo ďalších 16 ľudí a 546 je nezvestných.
Podľa vyhlásenia úradu pre kyberbezpečnosť spadajúceho pod čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti šírili títo desiati ľudia fámy, že počet nezvestných alebo mŕtvych osôb je oveľa vyšší, ako uvádzajú oficiálne čísla.
Jedna z týchto osôb na internete napríklad uviedla, že „správy hovoria o 1400 obetiach, ale v skutočnosti bolo predtým nahlásených 3000 nezvestných“, zatiaľ čo iná osoba vyhlásila, že v dôsledku zosuvu pôdy zahynulo v Číne viac ako 3000 ľudí, dodáva sa vo vyhlásení.
Jednotlivé tresty sa podľa AFP môžu líšiť a siahať od pokuty po desať dní väzenia. Úrady však nešpecifikovali, aký trest bol každej osobe udelený.
Vyhlásenie čínskych orgánov prišlo v čase, keď záchranári v Nepále aj Tibete pokračujú v pátracích operáciách po tom, ako tento región minulý týždeň postihli ničivé povodne. V Nepále si doposiaľ vyžiadali najmenej 903 mŕtvych a 4247 ľudí zostáva nezvestných.
Čínske štátne médiá ešte v nedeľu potvrdili, že v Tibete, kde zosuv pôdy zničil oblasť s rozlohou približne 0,7 štvorcového kilometra, zahynulo ďalších 16 ľudí a 546 je nezvestných.