Čína potvrdila bezvízový vstup pre Kanadu a Britániu od 17. februára
Americký prezident Donald Trump následne varoval, že Spojené štáty uvalia na Kanadu 100-percentné clá, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou.
Autor TASR
Peking 15. februára (TASR) - Kanadskí a britskí občania budú môcť od utorka cestovať do Číny bez víz, v nedeľu to potvrdil Peking. Tento krok nadväzuje na dohody, ktoré obidve krajiny uzavreli po nedávnych oficiálnych návštevách čínskej metropoly. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Britský premiér Keir Starmer a jeho kanadský náprotivok Mark Carney navštívili v januári Peking, aby posilnili vzťahy s Čínou a odklonili sa od stále premenlivejšieho prístupu Spojených štátov.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí následne v nedeľu potvrdilo, že kanadskí a britskí občania budú môcť od utorka 17. februára cestovať do Číny bez víz, pričom táto politika bude platná do 31. decembra.
„Držitelia bežných pasov týchto krajín môžu vstúpiť do Číny bez víz na účely podnikania, cestovného ruchu, návštevy príbuzných a priateľov, výmenných pobytov alebo tranzitu na obdobie nepresahujúce 30 dní,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Bezvízový vstup je súčasťou dohôd, ktoré tieto krajiny oznámili minulý mesiac.
Podľa predbežnej dohody o obchode a cestovnom ruchu sa očakáva, že Peking okrem bezvízového vstupu pre Kanaďanov tiež zníži aj clá na dovoz kanadskej repky olejnej. Výmenou za to má Kanada dovážať desaťtisíce čínskych elektrických vozidiel za nové zvýhodnené clá.
Americký prezident Donald Trump následne varoval, že Spojené štáty uvalia na Kanadu 100-percentné clá, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou. Varoval Carneyho, že rozhodnutie obchodovať s Čínou ohrozí jeho krajinu.
Podobné vyjadrenia zazneli aj v prípade dohôd medzi Čínou a Britániou. Podľa Trumpových slov je pre Spojené kráľovstvo „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou.
