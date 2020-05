Čína potvrdila len jeden nový prípad nákazy

Peking/Šanghaj 12. mája (TASR) - Úrady v čínskom meste Wu-chan plánujú počas 10 dní vykonať plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Opatrenie prichádza po tom, ako v tomto 11-miliónovom meste, pôvodnom epicentre nákazy novým koronavírusom, zaznamenali v nedeľu - po vyše mesiaci bez nových prípadov - šesť infikovaných osôb.



Podľa interného dokumentu, s ktorým mala agentúra Reuters možnosť sa oboznámiť, mala každá z wuchanských štvrtí za úlohu do utorka predložiť podrobný plán pre vykonávanie plošného testovania.



Za posledných 24 hodín v Číne zaznamenali iba jeden nový prípad ochorenia COVID-19 u občana, ktorý sa vrátil zo zahraničia. Znamená to pokles v porovnaní so 17 prípadmi ohlásenými deň predtým, kedy bolo zo zahraničia importovaných sedem prípadov.



Doposiaľ v Číne evidujú 82.919 prípadov ochorenia COVID-19 a 4633 úmrtí.