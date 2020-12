Čína potvrdila prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu

Šanghaj 31. decembra (TASR) – Čína potvrdila svoj prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu, ktorý nedávno identifikovali v Británii. S odvolaním sa na čínske zdravotnícke úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.Po odhalení nového variantu, ktorý sa podľa expertov pravdepodobne šíri rýchlejšie, zaviedlo cestovné obmedzenia so Spojeným kráľovstvom vyše 50 krajín vrátane Číny, kde sa vírus SARS-CoV-2 pred rokom po prvý raz objavil.Prvou pacientkou s novým variantom v Číne je 23-ročná žena zo Šanghaja, ktorá pricestovala z Británie 14. decembra, vyplýva zo správy Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.Ženu po príchode hospitalizovali, keďže mala mierne príznaky ochorenia. Po ďalších testoch u nej potvrdili variant, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve od októbra.Čína pozastavila priame lety s Britániou od 24. decembra do odvolania.Britský premiér Boris Johnson uviedol, že nový variant koronavírusu môže byť až o 70 percent prenosnejší. Zatiaľ však nie sú dôkazy, že by spôsoboval ťažšiu formu ochorenia Covid-19 alebo zvyšoval riziko úmrtia.