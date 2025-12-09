< sekcia Zahraničie
Čína potvrdila spoločné hliadkovanie s Ruskom v Tichom oceáne
Podľa čínskeho rezortu obrany išlo už o desiate spoločné hliadkovanie Pekingu a Moskvy, ktoré prebiehalo v rámci ročného plánu spolupráce medzi armádami oboch krajín.
Autor TASR
Peking 9. decembra (TASR) - Čínske ministerstvo obrany potvrdilo, že Peking s Moskvou v utorok vykonali spoločné strategické vzdušné hliadkovanie nad Východočínskym morom a západnou časťou Tichého oceánu. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Južná Kórea informovala, že do jej zóny protivzdušnej obrany v utorok nakrátko vstúpilo celkovo deväť ruských a čínskych lietadiel. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.
Juhokórejská armáda v utorok oznámila, že do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ na asi hodinu vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá. Soul v reakcii na to zmobilizoval svoje stíhačky.
