Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Zahraničie

Čína potvrdila spoločné hliadkovanie s Ruskom v Tichom oceáne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa čínskeho rezortu obrany išlo už o desiate spoločné hliadkovanie Pekingu a Moskvy, ktoré prebiehalo v rámci ročného plánu spolupráce medzi armádami oboch krajín.

Autor TASR
Peking 9. decembra (TASR) - Čínske ministerstvo obrany potvrdilo, že Peking s Moskvou v utorok vykonali spoločné strategické vzdušné hliadkovanie nad Východočínskym morom a západnou časťou Tichého oceánu. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Južná Kórea informovala, že do jej zóny protivzdušnej obrany v utorok nakrátko vstúpilo celkovo deväť ruských a čínskych lietadiel. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.

Podľa čínskeho rezortu obrany išlo už o desiate spoločné hliadkovanie Pekingu a Moskvy, ktoré prebiehalo v rámci ročného plánu spolupráce medzi armádami oboch krajín.

Juhokórejská armáda v utorok oznámila, že do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ na asi hodinu vstúpilo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá. Soul v reakcii na to zmobilizoval svoje stíhačky.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste