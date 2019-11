Čína potvrdila už štvrtý prípad výskytu moru

Peking 28. novembra (TASR) - Úrady v severočínskej provincii Vnútorné Mongolsko potvrdili v stredu celkovo už štvrtý prípad výskytu moru v Čine, informovala agentúra AFP.



Nákaza tzv. bubonickým morom sa zistila u jedného pastiera dobytka. Pacient bol prevezený na liečbu v izolácii a jeho zdravotný stav je stabilizovaný.



Prípad sa vyskytol v mestskej prefektúre Ulančab (v čínštine Wu-lan-čcha-pu). Úrady uviedli, že ešte predtým vykonali deratizáciu s cieľom vyhubiť potkany a blchy, ktoré by mohli byť šíriteľmi nákazy.



Výskyt bubonického moru u človeka hlásili z Vnútorného Mongolska aj 16. novembra. Niekoľko dní predtým ďalších dvoch pacientov z tejto oblasti previezli do Pekingu za účelom liečby pľúcneho moru.



Bubonický mor (nazývaný aj žľazový) je jedna z foriem ochorenia moru, ktoré spôsobujú baktérie Yersinia pestis. Pľúcny mor je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najnebezpečnejšou formou tohto ochorenia.



Čína do veľkej miery už mor odstránila, ale občas sú ešte hlásené prípady, prevažne medzi poľovníkmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s blchami, ktoré tieto baktérie prenášajú.



Čínske ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v období od roku 2014 do septembra tohto roka zomrelo v krajine na následky moru celkovo päť ľudí.