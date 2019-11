Čína potvrdila, že jej lietadlová loď preplávala Taiwanský prieliv

Peking 18. novembra (TASR) - Čína v pondelok potvrdila, že jej prvá vlastná lietadlová loď preplávala cez Taiwanský prieliv. Táto plavba bola súčasťou "bežného" výcviku a testov, tvrdí Peking po tom, ako ho Tchaj-pej obvinil zo zastrašovania v čase nadchádzajúcich volieb. Informovala o tom agentúra AFP.



Plavidlo, ktoré zatiaľ nepomenovali, je druhou lietadlovou loďou Číny a jej vojenskému námorníctvu dodá mohutnú palebnú silu v čase napätia vo vzťahoch s Taiwanom a regionálnymi susedmi, týkajúcom sa sporného Juhočínskeho mora.



Lietadlová loď, ktorú spustili na vodu v roku 2017, prešla cez citlivú námornú oblasť v nedeľu pred tým, ako vstúpila do Juhočínskeho mora, aby tam uskutočnila "vedeckovýskumné testy a bežný výcvik", uviedol hovorca čínskych námorných síl Čcheng Te-wej na oficiálnom účte na sociálnych médiách.



Podľa hovorcu je "normálnou praxou" to, že lietadlové lode, ktoré sú vo výstavbe, vykonávajú testy v rôznych regiónoch.



"Nie je to zamerané proti žiadnemu konkrétnemu cieľu a nemá to nič spoločné so súčasnou situáciou," dodal Čcheng bez ďalších detailov.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu v nedeľu tvítoval, že Čína "má v úmysle zasiahnuť do taiwanských volieb". Zároveň dodal: "Voličov to nezastraší!"



Taiwanské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters informovalo, že čínska lietadlová loď preplávala citlivou oblasťou, kde ju sledovali americké a japonské plavidlá.