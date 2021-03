Čína potvrdila, že s NASA rokovala o bezpečnosti ich misií na Mars

Peking 31. marca (TASR) - Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) v stredu potvrdila, že s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) viedla od januára do marca tohto roku pracovné rozhovory za účelom "zaistiť bezpečnosť" ich kozmických lodí, ktoré v tom čase mierili k Marsu.



Podľa tlačovej agentúry AP ide do istej miery o neobvyklú výmenu informácií medzi týmito geopolitickými rivalmi aj vzhľadom na to, že americké zákony zakazujú takmer všetky kontakty medzi NASA a Čínou pre obavy súvisiace z krádežou technológií a utajený charakter čínskeho vesmírneho programu podporovaného armádou.



Ako približuje AP, NASA môže urobiť výnimku, ak americkému Kongresu potvrdí, že citlivé informácie sú dostatočne chránené, uviedol minulý týždeň jeden z popredných predstaviteľov NASA Steve Jurczyk. Dodal, že pri poslednej spoločnej výmene informácií Čína poskytla orbitálne a ďalšie údaje o svojej misii na Marse, aby bolo možné analyzovať riziko kolízie.



Podľa Jurczyka bude na Bidenovej administratíve a Kongrese, do akej miery a či vôbec budú Spojené štáty spolupracovať s Čínou v oblasti nevojenských vesmírnych aktivít.



Vo februári sa po takmer sedemmesačnom lete dostala na obežnú dráhu Marsu bezposádková čínska kozmická loď Tchien-wen-1. Jej súčasťami sú 240-kilogramový pristávací modul a diaľkovo ovládané vozidlo (rover). Po pristátí plánovanom v júni budú skúmať povrch Marsu.



Na povrchu červenej planéty už pristálo vo februári americké robotické vozidlo s názvom Perseverance (Vytrvalosť). Súčasťou technického vybavenia sondy je aj malá helikoptéra Ingenuity (Vynaliezavosť).