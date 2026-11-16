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Čína potvrdila, že sa bude konať stretnutie Putina, Trumpa a Siho
Trump chce hovoriť o obmedzení jadrového arzenálu a pravdepodobne sa bude venovať aj vojne v Iráne.
Autor TASR
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Peking 16. novembra (TASR) - Čína potvrdila, že prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok zúčastní na trojstrannom stretnutí spolu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom v meste Šen-čen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V Šen-čene sa 19. novembra uskutoční schôdzka hláv štátov Číny, Ruska a USA, na ktorej sa čínsky prezident Si Ťin-pching stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok v krátkom vyhlásení.
Rezort diplomacie nespresnil, čomu sa budú lídri počas historického stretnutia venovať a neposkytol ani žiadne ďalšie podrobnosti. Očakáva sa však, že k rokovaniam dôjde popri summite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa koná v stredu a vo štvrtok. Kremeľ a Biely dom potvrdili stretnutie už skôr.
Trump chce hovoriť o obmedzení jadrového arzenálu a pravdepodobne sa bude venovať aj vojne v Iráne. Neočakáva sa, že sa líder USA bude zaoberať vojnou na Ukrajine, uviedli americkí predstavitelia.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier povedal, že počas nedávneho stretnutia prejavil Si „podráždenie“ pri zmienke, že by sa trojstranné stretnutie mohlo venovať Ukrajine. „Explicitne zdôraznil, že ide o európsky konflikt, pri ktorom musia byť pri rokovacom stole prítomní aj Európania,“ povedal Steinmeier pre televíziu ARD.
Agentúra AFP zároveň pripomína, že pri otázke jadrového odzbrojenia Čína už dlho trvá na tom, aby Spojené štáty a Rusko najskôr obmedzili svoj arzenál, než bude súhlasiť s rokovaniami o vlastných zásobách.
„V Šen-čene sa 19. novembra uskutoční schôdzka hláv štátov Číny, Ruska a USA, na ktorej sa čínsky prezident Si Ťin-pching stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok v krátkom vyhlásení.
Rezort diplomacie nespresnil, čomu sa budú lídri počas historického stretnutia venovať a neposkytol ani žiadne ďalšie podrobnosti. Očakáva sa však, že k rokovaniam dôjde popri summite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa koná v stredu a vo štvrtok. Kremeľ a Biely dom potvrdili stretnutie už skôr.
Trump chce hovoriť o obmedzení jadrového arzenálu a pravdepodobne sa bude venovať aj vojne v Iráne. Neočakáva sa, že sa líder USA bude zaoberať vojnou na Ukrajine, uviedli americkí predstavitelia.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier povedal, že počas nedávneho stretnutia prejavil Si „podráždenie“ pri zmienke, že by sa trojstranné stretnutie mohlo venovať Ukrajine. „Explicitne zdôraznil, že ide o európsky konflikt, pri ktorom musia byť pri rokovacom stole prítomní aj Európania,“ povedal Steinmeier pre televíziu ARD.
Agentúra AFP zároveň pripomína, že pri otázke jadrového odzbrojenia Čína už dlho trvá na tom, aby Spojené štáty a Rusko najskôr obmedzili svoj arzenál, než bude súhlasiť s rokovaniami o vlastných zásobách.