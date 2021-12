Čína považuje bojkot ZOH2022 zo strany Británie a Kanady za frašku

Peking 9. decembra (TASR) - Čína považuje diplomatický bojkot ZOH 2022 zo strany Kanady a Veľkej Británie za frašku. Obe krajiny sa pridali k USA a ďalším krajinám, ktoré sa už predtým rozhodli diplomaticky bojkotovať hry v Pekingu.



Čína si nemyslí, že by neúčasť predstaviteľov týchto štátov v Pekingu mohla spustiť reťazovú reakciu. Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina už množstvo prezidentov, predsedov vlád a členov kráľovských rodín medzičasom prisľúbilo svoju účasť na ZOH 2022.



Peking čelí dlhodobo kritike pre porušovanie ľudských práv. Americkí predstavitelia pred dvoma dňami v súvislosti s bojkotom hier vyhlásili, že považujú kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti. Množstvo ľudskoprávnych organizácií vyzvalo aj na úplný bojkot hier v Pekingu.



K štátom, ktoré diplomaticky bojkotujú ZOH 2022, sa pridali okrem USA aj Kanada, Veľká Británia, Austrália či Litva. Nový Zéland už dávnejšie informoval, že na hry nevyšle žiadnych oficiálnych predstaviteľov krajiny pre cestovné obmedzenie súvisiace s pandémiou koronavírusu, no takisto komunikoval aj svoje obavy ohľadom dodržiavania ľudských práv v Číne. Podľa Wanga Čína nerozposlala ďalšie pozvánky predstaviteľom USA, Kanady a Británie: "Je úplne jedno, či ich predstavitelia prídu alebo nie, s určitosťou uvidia úspech zimných olympijských hier v Pekingu. Šport nemá nič spoločné s politikou. Sú to oni, kto napísal, riadil a zrealizoval túto frašku."



Čína verí, že postoje USA, Kanady či Británie nespustia reťazovú reakciu a svoju účasť na ZOH ďalšie krajiny z diplomatického hľadiska neodmietnu. "Čína je pripravená významne prispieť k rozvoju olympijského hnutia a ponúkne svetu moderné, bezpečné a vzrušujúce olympijské hry," citovala Wanga agentúra AP. Čína sľúbila voči diplomatickým krokom USA "rázne protiopatrenia", bližšie ich však nešpecifikovala.