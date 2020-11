Čína považuje pápežovo vyhlásenie o Ujguroch za neopodstatnené

Peking 24. novembra (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo kritiku pápeža Františka za prístup Číny k moslimským Ujgurom a označilo ju za neopodstatnenú, uviedla agentúra Reuters.



Vo svojej novej knihe Let Us Dream: The Path to a Better Future (Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti) pápež František uviedol, že často myslí "na prenasledované ľudské spoločenstvá: Rohingov, úbohých Ujgurov či Jezídov". Čínskych Ujgurov tak zaradil medzi prenasledované etniká vôbec po prvý raz.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien odmietol pápežove vyjadrenia na adresu Ujgurov. "Čínska vláda vždy chránila práva etnických menšín," uviedol.



Príslušníkom všetkých etník v oblasti Sin-ťiang poskytujeme plnú ochranu ich základných práv, práva na rozvoj a náboženskú slobodu, dodal Čao. "Vyhlásenia pápeža Františka sú neopodstatnené," zhrnul hovorca.



Vatikán sa podľa kritikov zdráhal hovoriť o Ujguroch už skôr, pretože s Pekingom viedol rozhovory o obnove kontroverznej dohody týkajúcej sa vymenúvania čínskych katolíckych biskupov. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo Svätú stolicu vyzval, aby od tejto dohody upustila. V septembri však bola napriek tomu obnovená, pripomína Reuters.



Ujguri sú turkotatárske etnikum s približne 12 miliónmi obyvateľov prevažne moslimského vierovyznania. Žijú v severozápadnej Číne a Peking ich obviňuje zo separatizmu a terorizmu. Ľudskoprávne skupiny, akademici a novinári odhalili v ostatných mesiacoch rozsiahle potláčanie ľudských práv ujgurských a kazašských moslimov v čínskom regióne Sin-ťiang - vrátane hromadných internácií, sterilizácií, nútených prác, obmedzení pohybu a potláčania ich vierovyznania.