Čína považuje výroky Pompea o Juhočínskom mori za neoprávnené

Peking 14. júla (TASR) - Čína v utorok odmietla výroky amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý nároky Číny v oblasti Juhočínskeho mora označil za nezákonné. Podľa Pekingu ide zo strany Washingtonu o "úplne neoprávnené" obvinenia, píše agentúra Reuters.



"Spojené štáty nie sú krajinou, ktorej sa tieto spory priamo týkajú. Napriek tomu však do tejto záležitosti opakovane zasahujú," uviedlo vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke čínske veľvyslanectvo v USA.



"Pod zámienkou zachovania stability, (USA) napínajú svaly, vyvolávajú napätie a podnecujú konfrontáciu v tomto regióne," dodala čínska ambasáda.



"Odporúčame Spojeným štátom, aby dôrazne rešpektovali svoj záväzok čo sa týka teritoriálnej suverenity a nestavali sa na žiadnu stranu, rešpektovali úsilie krajín v regióne o mierové a stabilné Juhočínske more a ukončili pokusy o narušenie a sabotáž mieru a stability v regióne," citovala z vyhlásenia agentúra AFP.



Spojené štáty obviňujú Čínu z "miniaturizovania" Juhočínskeho mora a pokusov o zastrašovanie ázijských susedov, ktorí by chceli v týchto vodách ťažiť potenciálne bohaté zásoby ropy a zemného plynu.



Čína si nárokuje 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, a to aj mimo svojich medzinárodne uznaných teritoriálnych vôd. Na jeho časti si však robia nárok aj Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam. Trasami vedúcimi cez Juhočínske more sa ročne prepraví tovar za približne tri bilióny dolárov.