Čína považuje vyšetrovanie Goldwind v EÚ za diskrimináciu
Autor TASR
Peking 4. februára (TASR) - Peking v stredu obvinil Európsku úniu z „diskriminačných“ opatrení. Ide o reakciu na vyšetrovanie čínskej spoločnosti Goldwind pre podozrenia, že nespravodlivo profitovala zo štátnych dotácií v oblasti čistej energie. TARS o tom píše podľa agentúry AFP.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že vyšetrovanie považuje za protekcionizmus a ohrozenie budúcich čínskych investícií v Európe.
„Časté používanie jednostranných obchodných nástrojov EÚ a jej diskriminačné a reštriktívne opatrenia voči čínskym spoločnostiam vysielajú protekcionistické signály, poškodzujú imidž EÚ a ovplyvňujú dôveru čínskych spoločností v investovanie v Európe,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na pravidelnej tlačovej konferencii.
Spoločnosť Goldwind je jedným z najväčších svetových dodávateľov veterných turbín a konkuruje západným firmám v tejto oblasti. Predbežné zistenie naznačujú, že čínskej firme „možno boli poskytnuté zahraničné subvencie, ktoré narúšajú domáci trh“ EÚ.
V utorok vyšetrovanie podozrení oznámila Európska komisia ako regulátor hospodárskej súťaže v rámci EÚ. Prípadná podpora pomocou subvencií zlepšuje postavenie spoločnosti Goldwind a môže negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž v oblasti dodávok veterných turbín a súvisiacich služieb. Podľa Bruselu začatie vyšetrovania nepredurčuje jeho výsledok.
Čína v súčasnosti z hľadiska celkovej inštalovanej kapacity celosvetovo dominuje sektoru využívania veternej energie, k čomu v priebehu rokov pomáhali štedré štátne dotácie a rýchly rozvoj na obrovskom domácom trhu s energiou.
