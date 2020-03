Čína povolí niektorým firmám vo Wu-chane obnoviť prevádzku

Peking 11. marca (TASR) - Niektoré firmy v stredočínskom meste Wu-chan, kde sa koncom minulého roka objavila nákaza novým koronavírusom, sa budú môcť vrátiť do práce. V stredu o tom informovali predstavitelia provincie Chu-pej, kde sa mesto nachádza.



Rozhodnutie je ďalším znakom, že čínske úrady sú si isté, že mesto v karanténe víťazí v boji proti epidémii, napísala tlačová agentúra AFP.



Krok provinčnej správy prišiel deň po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching prvýkrát navštívil provinčnú metropolu Wu-chan odvtedy, čo ju koncom januára uzavreli. Dôvodom izolácie bolo šírenie koronavírusu, ktoré sa už vtedy stalo celoštátnym núdzovým stavom.



Počet nových prípadov za deň vo Wu-chane v posledných týždňoch plynulo klesá, pričom ostatné veľkomestá provincie Chu-pej hlásili nulový počet nových prípadov nákazy niekoľko dní za sebou. Táto situácia podnietila prezidenta Si Ťin-pchinga k vyhláseniu, že šírenie vírusu je v provincii "v podstate zabrzdené".



Wu-chanské podniky, podieľajúce sa na poskytovaní každodenných potrieb či na prevencii a kontrole epidémie, ako aj na prevádzkovaní verejných služieb, môžu okamžite znovu začať pracovať a vyrábať. Oznámila to vláda provincie Chu-pej.



Firmy vo Wu-chane, ktoré sú kľúčové pre "celosvetové priemyselné reťazce", môžu po získaní súhlasu tiež obnoviť prevádzku.



Ostatné podniky začnú podľa očakávania znovu vyrábať až po 20. marci.



Podobné predpisy platia pre oblasti mimo mesta Wu-chan, ktoré sú pokladané za vysoko rizikové. Tamojšie firmy podieľajúce sa na prevencii pred epidémiou, na chode verejných služieb a poskytovaní potrieb tiež môžu obnoviť fungovanie.



V oblastiach pokladaných za stredne alebo slabo rizikové sa môže do práce vrátiť širšia škála spoločností.



"Postupne sa obnoví aj doprava", napríklad civilných lietadiel, vlakov, áut, lodí a mestských autobusov, a to v stredne a slabo rizikových oblastiach. Budú sa pohybovať v rámci provincie, ale s vylúčením Wu-chanu. Časový rámec pre to nebol stanovený.