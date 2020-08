Čína pozastaví vydávanie osôb medzi Hongkongom a Novým Zélandom

Peking 3. augusta (TASR) – Čína dnes oznámila, že pozastaví platnosť zmluvy o vydávaní osôb medzi Hongkongom a Novým Zélandom.



Ide o reakciu na krok Nového Zélandu, ktorý minulý týždeň pozastavil platnosť zmluvy o vydávaní osôb s Hongkongom. Novozélandská vláda tak urobila v súvislosti s rozhodnutím Číny, ktorá v júni schválila sporný zákon o národnej bezpečnosti pre územie Hongkongu, píšu agentúry AFP a Reuters.



„Postupy Nového Zélandu... výrazne zasahujú do vnútorných záležitostí Číny," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien, ktorý zároveň oznámil rozhodnutie Pekingu pozastaviť s Wellingtonom akúkoľvek spoluprácu na úrovni súdnictva.



Počas júla už zmluvy o vydávaní osôb s Hongkongom pozastavili Austrália, Británia, Kanada a Nemecko. Čína, naopak, odpovedala pozastavením zmluvy o vydávaní osôb medzi Hongkongom a Austráliou, Kanadou i Britániou.



Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína koncom júna uviedla do platnosti, vyvolal obavy medzi prodemokratickými aktivistami v Hongkongu a taktiež si vyslúžil kritiku od zahraničných vlád.



Mnohí sa totiž obávajú, že táto právna norma bude v Hongkongu použitá na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.