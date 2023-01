Čína pozastavila vydávanie krátkodobých víz pre Juhokórejčanov

Soul 10. januára (TASR) - Čína pozastavila vydávanie krátkodobých víz pre občanov Južnej Kórey. Reagovala tak na zavedenie cestovných obmedzení pre cestujúcich z Číny. V utorok to oznámilo čínske veľvyslanectvo v Soule, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Čínska ambasáda v Soule uviedla, že opatrenia môžu byť "opäť upravené v súlade s tým, že Južná Kórea odstráni diskriminačné cestovné obmedzenia pre ľudí z Číny".



Čína v decembri náhle uvoľnila prísne protipandemické opatrenia a v súčasnosti preto bojuje s rapídnym nárastom nových prípadov nákazy ochorením COVID-19.



Soul preto nedávno obmedzil letové spojenie s Čínou a od cestujúcich z pevninskej Číny, Hongkongu a Macaa vyžaduje negatívny výsledok testu na covid pred odletom a ďalší test musia absolvovať po prílete do Kórey. V prípade pozitívneho výsledku vyžadujú juhokórejské úrady týždňovú karanténu.



Južná Kórea tiež do konca januára pozastavila vydávanie krátkodobých víz čínskym občanom s výnimkou verejných činiteľov, diplomatov a humanitárnych pracovníkov.



Juhokórejská polícia nedávno dva dni pátrala po čínskom občanovi, ktorý mal po príchode do Soulu pozitívny test na koronavírus, no odmietol ísť do karantény a utiekol. Po zadržaní tento týždeň bude pre priestupok vypočutý, napísali miestne médiá.



Podľa juhokórejských úradov pricestovalo od 2. januára do Južnej Kórey 2224 občanov Číny, pričom 17,5 percenta z nich malo po prílete pozitívny výsledok testu na covid.