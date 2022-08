Čína pozastavuje spoluprácu s USA vo viacerých oblastiach

Peking 5. augusta (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že pozastavuje dialóg so Spojenými štátmi vo viacerých oblastiach vrátane klimatickej zmeny, vojenských záležitostí či spolupráce pri prevencii drogovej trestnej činnosti. Ide o odozvu Pekingu na tohtotýždňovú cestu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorá podľa Číny znamená podkopávanie jej suverenity a územnej celistvosti. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Rezort čínskej diplomacie, ktorý ohlásil v piatok aj prijatie sankcií voči Pelosiovej a jej najbližšej rodine, uviedol, že pozastavuje rozhovory s USA týkajúce sa klimatickej zmeny, ruší plánovaný dialóg vojenských lídrov Washingtonu a Pekingu a tiež rokovania o vojenskej námornej bezpečnosti. Čína priblížila, že prerušuje aj spoluprácu ohľadom repatriácie nelegálnych migrantov, súdnej pomoci a nadnárodnej trestnej činnosti.



AFP pripomína, že Čína a USA - dve krajiny produkujúce najviac emisií uhlíka - vlani na summite COP26 v Glasgowe predstavili prekvapivú klimatickú dohodu. Prisľúbili v nej, že v tomto desaťročí budú spolupracovať na urýchlení boja proti klimatickej zmene a pravidelne sa budú stretávať.



Čína označila Pelosiovej cestu na Taiwan za neprijateľnú eskaláciu väzieb medzi Washingtonom a súčasnými lídrami Taiwanu, podporujúcimi nezávislosť tohto ostrova. Vládnuca komunistická strana Číny považuje fakticky nezávislý a demokratický Taiwan za súčasť svojho územia, ktoré chce jedného dňa ovládnuť, a to aj s použitím sily, ak to bude nutné, pripomenula AFP.



Pelosiová navštívila Taiwan v rámci svojho turné po ázijských krajinách v priebehu utorka a stredy. Od štvrtka je v Japonsku, ktoré je jej poslednou zastávkou na tejto ceste, v rámci ktorej zavítala aj na Singapur, do Malajzie či Južnej Kórey.