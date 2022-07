Čína požiadala USA, aby ukončili vojenskú dohodu s Taiwanom

Peking 8. júla (TASR) - Čína žiada Spojené štáty, aby ukončili vojenskú dohodu s Taiwanom. Vo štvrtok to prostredníctvom videohovoru povedal generál čínskej armády Li Cuo-čcheng predsedovi zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Markovi Milleymu. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry AP.



Li uviedol, že Čína nebude robiť kompromisy v otázkach, ktoré ovplyvňujú jej "kľúčové záujmy", vrátane Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia.



"Čína požaduje, aby USA... prestali obracať históriu, ukončili vojenskú dohodu s Taiwanom a vyhli sa ovplyvňovaniu čínsko-amerických vzťahov a stability v Taiwanskom prielive," povedal Li.



Čínska armáda bude podľa jeho slov "rozhodne brániť svoju národnú suverenitu a územnú celistvosť". Ak to niekto nebude rešpektovať, stretne sa "s tvrdým protiútokom čínskeho ľudu", dodal.



Peking zároveň dúfa v zlepšenie vzťahov a prehĺbenie spolupráce, namiesto zámerného vytvárania konfrontácií a vyvolávania incidentov, uzavrel Li.



Čína v súčasnosti pravidelne uskutočňuje prelety vojenských lietadiel v okolí Taiwanu. Tchaj-pej takýto incident naposledy oznámil v piatok ráno. "Takéto provokatívne správanie... vážne narúša regionálny mier a stabilitu," napísalo taiwanské ministerstvo obrany.



Čínsky minister obrany Wej Feng-che v júni americkému rezortnému partnerovi Lloydovi Austinovi povedal, že Peking nebude váhať použiť silu, ak Taiwan vyhlási nezávislosť.



Austin v reakcii na toto vyhlásenie upozornil, že Čína sa musí "zdržať ďalších destabilizujúcich akcií voči Taiwanu".



Spojené štáty nemajú s Taiwanom oficiálne diplomatické vzťahy, no v uplynulom období stupňujú svoju podporu tomuto ostrovu. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči tomuto fakticky nezávislému ostrovu. Tchaj-pej dlhodobo tvrdí, že je pevne odhodlaný brániť svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť.