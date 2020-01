Pre boj s vírusom postavia v Číne za desať dní novú nemocnicu

Peking 25. januára (TASR) – Úrady v stredočínskom veľkomeste Wu-chan chcú za desať dní postaviť zdravotnícke zariadenie s 1300 lôžkami špecializované na liečbu nákazy spôsobenej novým koronavírusom, ktorej doposiaľ podľahlo 41 ľudí. Viac ako 1300 ľudí sa vo viacerých krajinách vírusom nakazilo. Informovala o tom agentúra AFP.



V súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusom, ktorý dostal označenie 2019-nCoV, vyhlásil stav núdze aj Hongkong, kde bude od pondelka zatvorená väčšina škôl. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová uviedla, že vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v súčasnosti zatvorené z dôvodu osláv lunárneho Nového roka, zostanú mimo prevádzky najmenej do 17. februára.



Čína v sobotu pridala ďalších päť lokalít na zoznam miest, kde platia obmedzenia v mestskej hromadnej doprave. Tieto opatrenia doposiaľ zasiahli najmenej 56 miliónov obyvateľov v 18 mestách. Obmedzenia sa týkajú aj osláv lunárneho Nového roka, ktoré sa začali v sobotu.



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v 11-miliónovom meste Wu-chan, odkiaľ sa rozšírila aj do viacerých ďalších ázijských krajín.



Nový druh koronavírusu patrí do toho istého rodu ako pôvodca ochorenia SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.



Prípady ochorení hlásili okrem iného v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane a v USA. Vo Francúzsku potvrdili v piatok tri prípady nákazy. Ide o prvé potvrdené prípady v Európe.