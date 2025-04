Čína pre clá prijme rázne opatrenia, chce bojovať „až do konca“

Peking 8. apríla (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v utorok sľúbilo bojovať proti americkým clám „až do konca“ po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil uvalením 50-percentného cla na dovozy z Číny. Peking uviedol, že by v takom prípade „prijal rázne protiopatrenia na ochranu svojich práv a záujmov“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



„Vyhrážky Spojených štátov o zvýšení ciel voči Číne sú jedna chyba za druhou, ktorá opäť ukazuje vydieračský charakter USA. Čína to nikdy nebude akceptovať,“ uviedol hovorca ministerstva. „Pokiaľ budú Spojené štáty trvať na svojom, Čína bude bojovať až do konca. Ak USA ešte zvýšia clá, Čína prijme rázne protiopatrenia na ochranu svojich práv a záujmov,“ dodal.



Americký prezident minulý týždeň predstavil rozsiahly balík recipročných ciel pre obchodných partnerov Spojených štátov, pričom na dovoz tovaru z Číny uvalili 34-percentné clo. Americký prezident chce týmto krokom podporiť výrobu v Spojených štátoch.



Peking ohlásil s platnosťou od utorka vlastné 34-percentné clo na dovoz amerických produktov do Číny. Čínske ministerstvo obchodu v utorok opätovne zopakovalo, že sa usiluje o „dialóg“ so Spojenými štátmi a že v obchodnej vojne „niet víťazov“.