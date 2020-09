Čína pre pandémiu zrušila svoju najväčšiu leteckú šou

Peking 9. septembra (TASR) - Organizátori najväčšej leteckej šou v Číne, ktorá sa mala konať v novembri, v stredu oznámili, že podujatie sa vzhľadom na pretrvávajúcu koronavírusovú pandémiu neuskutoční. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Letecká šou, známa pod názvom China International Aviation & Aerospace Exhibition, sa od roku 1996 tradične koná každé dva roky v juhočínskom meste Ču-chaj. Ďalší ročník podujatia bude v roku 2022, potvrdili organizátori.



Šou ponúka prehliadku civilných aj vojenských strojov, pričom zvyčajne priláka približne 300.000 návštevníkov.



Oznámenie prichádza po tom, ako bola pre cestovné obmedzenia a ekonomický pokles v danom priemysle zrušená aj tohtoročná najväčšia letecká šou v Británii - Farnborough Airshow.



Čína využíva dané podujatie na prezentáciu svojho vzrastajúceho leteckého potenciálu zahŕňajúceho bojové stíhačky aj bezpilotné lietadlá.



Zrušenie aerošou súvisí aj so zákazom vstupu na čínske územie pre zahraničných návštevníkov vzhľadom na obavy zo šírenia nového druhu koronavírusu. Výrazne obmedzená je aj medzinárodná letecká preprava.



Mnohé západné letecké spoločnosti v dôsledku pandémie znížili svoje rozpočty a viaceré z nich by sa na tohtoročnej leteckej šou v Číne nezúčastnili, aj keby sa podujatie konalo.



Na pekinskom letisku pristál 3. septembra po piatich mesiacoch prvý medzinárodný let. Čína po dlhej prestávke povolila lety do Pekingu z krajín považovaných za málo rizikové.



Čína povolila prílety do Pekingu z Thajska, Kambodže, Pakistanu, Grécka, Dánska, Rakúska, zo Švédska a z Kanady. Pre všetky lety platia prísne hygienické opatrenia.