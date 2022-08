Čína pre prípady covidu v Tibete zatvorila tamojší palác Potala

Peking 9. augusta (TASR) - Čínske úrady zatvorili slávny palác Potala v Tibete, pretože v tomto himalájskom regióne hlásili malý výskyt ochorení COVID-19. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Reakcia úradov je v súlade s čínskou politikou "nulovej tolerancie covidu", v rámci ktorej Čína zavádza lockdowny, pravidelne testuje obyvateľov na koronavírus a nariaďuje karantény a cestovné zákazy. Väčšina ostatných krajín sa, naopak, znovu otvára svetu.



Oznam na účte paláca na sociálnej sieti WeChat (v čínštine: Wej-sin) informuje, že palác, ktorý bol tradične sídlom budhistických vodcov Tibetu, bude zatvorený od utorka a dátum opätovného otvorenia bude oznámený neskôr.



Ekonomika Tibetu je výrazne závislá od turistického ruchu a Potala je pre návštevníkov významným lákadlom.



Čína tvrdí, že jej prísna politika je úspešná, pretože zabránila priveľkému počtu hospitalizácií a úmrtí na covid, ale kritici – vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – odsudzujú škodlivý vplyv tohto postoja na ekonomiku a spoločnosť. Uvádzajú tiež, že nedrží krok s meniacimi sa vlastnosťami koronavírusu a novými metódami prevencie aj liečby.



Čína oznámila v utorok 828 nových prípadov komunitného prenosu covidu, z nich 22 v Tibete. Väčšina týchto prípadov je bezpríznaková.



Čínske úrady na inom mieste, v obľúbenom dovolenkovom stredisku San-ja známom ako "čínsky Havaj", vypravili domov prvé lietadlo so 125 turistami. V tomto letovisku na ostrove Chaj-nan pritom uviazli desaťtisíce dovolenkárov, keď tam náhle zaviedli covidový lockdown.



Štátna televízia CCTV uviedla, že San-ja, mesto s viac než miliónom obyvateľov, organizuje aj ďalšie odlety turistov domov a budú odchádzať po skupinách. Prvý let smeroval do Si-anu. Ľudia môžu odísť, až keď majú množstvo negatívnych výsledkov testov na koronavírus.



V hlavnom a najväčšom meste provincie Chaj-nan, v Chaj-kchou, bude platiť 17-hodinový lockdown, a to v stredu od 06.00 do 23.00 h miestneho času.