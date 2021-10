Pre šírenie koronavírusu zrušili v Číne lety a uzatvorili školy

Peking 21. októbra (TASR) – Čínske úrady zrušili vo štvrtok tisíce letov, uzatvorili školy a posilnili masové testovanie obyvateľov na koronavírus v pokuse potlačiť nové ohnisko výskytu ochorenia COVID-19, ktoré sa dáva do súvislosti so skupinou turistov. Informuje o tom agentúra AFP.



Peking si zachováva neúprosný prístup nulového výskytu covidu s prísnym uzavretím hraníc a cielenými lockdownami napriek tomu, že sa ostatné krajiny predbežne pokúšajú uvoľniť obmedzenia. Domáci výskyt prípadov nákazy koronavírusom sa Číne z veľkej časti podarilo eliminovať. Krajina však už piaty deň po sebe zaznamenala nové prípady, predovšetkým v oblastiach na severe a severozápade, a úrady pristúpili k posilneniu opatrení na kontrolu šírenia vírusu.



Najnovšie ohnisko výskytu je spojené s párom starších ľudí, ktorí sa nachádzali v skupine spolu s ďalšími turistami, spresňuje AFP. Odchádzali zo Šanghaja, následne odleteli do provincie Kan-su a autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. S ich cestou sú odvtedy spojené desiatky prípadov nákazy s blízkymi kontaktmi v najmenej piatich provinciách a regiónoch vrátane metropoly Peking.



V reakcii na situáciu miestne samosprávy začali s masovým testovaním a uzatvorili turistické atrakcie, školy a zábavné podujatia v postihnutých oblastiach. Zaviedli tiež cielené lockdowny pre sídliská, píše AFP.



Na dvoch hlavných letiskách v mestách Lan-čou a Si-an zrušili zhruba 60 percent letov. Čínsky národný zdravotnícky výbor vo štvrtok zaznamenal 13 nových prípadov nákazy koronavírusom, pripomína AFP.